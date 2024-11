Un acontecimiento internacional ha tomado los carteles publicitarios de Nueva York o Londres: la Navidad de Vigo

Lo ha conseguido. Más o menos. Tras años presumiendo de que las luces de Navidad de Vigo se ven desde Nueva York, Abel Caballero ha logrado efectivamente que los millones de led desplegadas por la ciudad gallega se observen desde el otro lado del Atlántico. Eso sí, de una forma peculiar.

El Ayuntamiento de Vigo ha lanzado una agresiva campaña publicitaria para presumir de su ornato navideño más allá de Galicia o incluso España, con carteles repartidos por Roma, Londres o Nueva York. Allí, en la Gran Manzana, ya se pueden contemplar las luces de Vigo, aunque no por su brillo. El 'milagro' se ha obrado con una decena de mupis repartidos por sus calles.

"The world´s best Christmas". Vigo lleva años presumiendo de que las suyas son las mejores Navidades del mundo, las "fiestas Top de este planeta", en palabras de su alcalde, Abel Caballero. Este año ha querido dejarlo claro con una campaña publicitaria a lo grande, que trasciende de lejos las fronteras de Galicia, España o incluso Europa. Hace unos días el regidor anunció el despliegue de 826 carteles en ciudades como Londres, Roma o Nueva York.

Y es en este último punto, en plena Gran Manzana, donde se las han encontrado algunos españoles que no han tardado en trasladar su asombro a las redes. En las fotos que comparten pueden verse los mupis de Vigo instalados en paradas de bus neoyorquinas. Quizás gran parte de quien se las encuentra allí no sabe ubicar exactamente Vigo, pero los carteles muestran parte de su ornato navideño, el logo del Concello y un eslogan de tono rotundo y ambicioso: "The world best Christmas is in Vigo, Spain".

"Pensé que era un espejismo". La frase es de uno de esos tuiteros que durante sus paseos por la Gran Manzana se encontraron con los carteles de la Navidad viguesa. "Estaba viendo esto en lontananza y no lo podía creer", tuiteaba hace unos días Héctor Estepa junto a una foto en la que se puede ver una parada de bus con un gran cartel de las luces de Vigo y el eslogan de Caballero. ¿Dónde se lo ha encontrado? En Midtown Manhattan, Nueva York, en el cruce de la calle 28 west con la novena avenida, precisa Estepa.

No ha sido el único. En la cuenta Celtista en NY subían otra foto parecida, en una marquesina de la 5ª avenida con la 33 que muestra la misma imagen —uno de los carros iluminados con leds que instaló en 2023 el Ayuntamiento de Vigo— y el mensaje sobre las fiestas gallegas. "Aparece siete veces la palabra Vigo. ¿Querían posicionar la marquesina en Google?", bromea otra usuaria.

Pero… ¿Por qué? Lo explicaba hace unos días Caballero al presentar la campaña publicitaria junto a otro mupi instalado en pleno centro de Vigo que presume de la perspectiva opuesta: de cómo la Navidad olívica ha llegado a ciudades como Nueva York, Londres, París o Roma. Su propósito, recalcó el regidor socialista, es "transmitir el nombre de la ciudad y la Navidad de Vigo a todo el mundo". "Es una muestra de que la Navidad de Vigo cada vez ocupa más espacio, un espacio muy importante porque queremos seguir definiendo la cultura de la Navidad, universal y horizontal".

Caballero precisó que los 826 mupis sobre "The world best Christmas" se repartieron por capitales como la de Italia, Francia o Reino Unido, donde, reveló, se ha desplegado un cartel justo a la salida del aeropuerto de Heathrow, “en una gran torre muy llamativa”. Algo similar han hecho en el metro de Roma, con otro cartelón en el que Vigo presume de que su Navidad es la "Il miglior del mondo". Una decena más de mupis se repartieron por Nueva York. Y por supuesto la lista se completa con posters distribuidos por varias ciudades de la vecina Portugal y de otros puntos de España, incluidos Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga o Sevilla.

Una novedad a medias. La gran novedad de la campaña navideña viguesa de 2024 es que su publicidad cruza el charco y llega a Nueva York, pero no es la primera vez que la ciudad gallega presume de sus fiestas más allá de Galicia. O incluso España. El año pasado sin ir más lejos ya hizo algo parecido con carteles repartidos por Aveiro, Florencia o París, entre otros puntos en los que el Ayuntamiento gallego aspira a captar visitantes.

Las cifras indican que el esfuerzo no le ha ido mal del todo. Al menos según los datos que maneja el propio Caballero, quien ha llegado a asegurar que la Navidad atrae más de cinco millones de visitantes a Vigo. A modo de referencia, según los datos oficiales del INE, Vigo no llega a 295.000 vecinos.

Por supuesto, esas cifras no salen gratis al Ayuntamiento, que ha firmado un acuerdo con la empresa de iluminación Ximenez para las campañas comprendidas entre 2023-2024 y 2026-2027 por 9,4 millones, lo que se traduce en una factura de ocho euros por habitante. Esta misma semana Caballero aseguraba sin embargo en Antena3 que la promoción en Londres o Nueva York, que curiosamente se ha anunciado en vísperas del encendido del alumbrado, "no nos cuesta dinero".

La guerra de la Navidad escala. Que Vigo haya instalado carteles anunciando su Navidad en pleno Manhattan, a la salida del mayor aeropuerto de Londres o en el metro de Roma resulta curioso, pero es la enésima demostración de un fenómeno que va más allá de la ciudad gallega: cómo escala la 'guerra de las luces de Navidad' en la que se han sumido varias localidades españolas.

Al menos desde 2018, cuando Caballero protagonizó una mediática rueda de prensa que dio el pistoletazo de salida al fenómeno viral de la Navidad viguesa, varios municipios del país se han lanzado a la carrera por desplegar la mayor inversión o número de luces led. Todo para presumir entre los visitantes de la mejor Navidad.

En Vigo… y más allá. No hace falta remontarse muy atrás en la hemeroteca para comprobarlo. En Badalona ya han anunciado el árbol de Navidad "más grande de España" y Cádiz ha sorprendido con una notable inversión en adornos navideños que incluso ha desbancado a Vigo en el ranking de la inversión por vecino en alumbrado.

A esas noticias recientes se suman los cruces de desafíos, en un tono más o menos desenfadado, entre alcaldes como Caballero, Almeida o Albiol, quien el año pasado no dudaba en sumarse a la retórica hiperbólica que caracteriza la no menos hiperbólica "guerra de las luces": "Si Vigo tiene el árbol de Navidad más grande del mundo, el de Badalona es el más grande del universo".

Por lo pronto, Caballero ha logrado ya un hito: que las luces de la Navidad viguesa puedan verse en Nueva York… vía mupi, eso sí.

