Lo nuevo de MrBeast: apoyar con un cuarto de millón de dólares una bola inteligente controlada con IA

Jimmy Donaldson, MrBeast, debutó como tiburón invitado en el estreno de la temporada 18 de 'Shark Tank', reality de la estadounidense ABC en el que emprendedores presentan su negocio ante un panel de inversores millonarios, los “tiburones”. Estos pueden ofrecerles dinero a cambio de una participación en la empresa, y el trato se negocia en directo ante las cámaras. Allí se quedó con el 55% de Sperry Labs, la empresa de Pensilvania que fabrica Ball 2, por 250.000 dólares. Sus fundadores habían entrado pidiendo bastante más: 200.000 dólares por el 10%.

Qué sucedió. Team Beast abrió con 300.000 dólares por el 66% y los fundadores pidieron bajar al 51%. Finalmente, la cosa acabó en el 55%. De este modo, la compañía queda valorada en unos 455.000 dólares, menos de una cuarta parte de los 2 millones que implicaba la petición inicial. Otro negocio redondo para MrBeast, que bajo su apacible imagen de chico bueno ha demostrado que es perfectamente merecedor de estar en el metafórico "tanque de tiburones" de negociantes del programa de ABC.

Pero... ¿qué es una bola inteligente? Ball 2 es una bola de espuma con sensores y bluetooth que registra lanzamientos, giros, botes y recepciones y los manda a una app en el móvil. La IA que anuncian sus creadores está en el modo "Game Maker": el jugador describe un juego hablando y el sistema escribe las reglas sobre la marcha. La app usa modelos de lenguaje de Anthropic, OpenAI y Google Gemini. En la tienda oficial, Ball 2 cuesta 69 dólares con IA y 49 sin ella. La versión con IA trae créditos para crear 50 juegos; después, cada paquete de diez juegos extra sale por cinco dólares. La web promete además que la pelota no necesita ser cargada nunca y que aguanta más de 30.000 minutos de juego.

Por qué hay una versión sin IA. Responde a un problema que Kevin Langdon, uno de los fundadores de la empresa, reconoció en una entrevista: la inteligencia artificial se ha vuelto un asunto polémico y la empresa ha estudiado formas de apagarla sin que se resintiera el resto del juguete. Es normal: el recelo de los padres tiene precedentes recientes, como la retirada de un oso de peluche con chatbot, en el contexto de decenas de casos similares de objetos infantiles que espían a sus usuarios. En Ball 2 la conversación se desarrolla en la app del móvil, no en un altavoz dentro de la pelota.

Ball 1. Langdon ya había hecho una pelota inteligente. Fue cofundador y director técnico de Play Impossible, cuya Gameball, una pelota con sensores conectada al móvil, salió a la venta en octubre de 2017. Costaba 100 dólares, había que cargarla y se dijo que era cara para unos sensores similares a los de una tablet barata. Ocho años después, la segunda pelota de Langdon cuesta 31 dólares menos y se inventa sus propios juegos. ¿El problema? Por segunda vez, su aspecto, tal y como reconoció Langdon: a simple vista parece una pelota normal, lo que dificulta su venta.

Por qué se necesita a MrBeast. Las cifras que los fundadores dieron en el programa fueron de 74.000 dólares en ventas, unas 1.300 unidades en menos de seis meses y un coste de fabricación de 13,29 dólares por pelota. Ese dato llevó a que MrBeast objetara en un aspecto del producto en el precio: mucha gente va a pensar "vaya, 69 dólares por una pelota". Se calcula que el coste de captar cada cliente es de unos 37 dólares, y de ahí el elevado precio de la pelota: el margen de beneficio se lo come la búsqueda de compradores. Justo por eso la intervención de MrBeast es esencial para garantizar el éxito.

Los negocios. El influencer sabe bien que su negocio va mucho más allá de los vídeos: Team Beast abrió su oferta en el programa presumiendo del alcance de MrBeast Lab, la línea de juguetes que comercializa con Moose Toys, y que acaba de llevar esa línea a Roblox para la campaña navideña. El holding de MrBeast gana más vendiendo productos a su audiencia que con los vídeos. Feastables, su marca de chocolatinas y snacks, facturó unos 250 millones de dólares en 2024 con más de 20 millones de beneficio; el negocio audiovisual, que incluye YouTube y Beast Games, ingresó algo parecido y perdió cerca de 80 millones. Este febrero, Beast Industries compró Step, una app financiera para adolescentes y jóvenes.

Es decir: los fundadores de Ball 2 han cedido el control de su empresa a cambio de lo que falló con Gameball, un canal propio para llegar a los niños que tienen que enterarse de que el juguete existe. Con MrBeast, está hecho.

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