Manga eterno: 21 clásicos imprescindibles del cómic japonés

Junto con Estados Unidos y Francia, Japón sigue siendo una verdadera potencia mundial en lo referente a producción y mercado de cómic. Sin embargo, el manga o cómic japonés atesora tantas particularidades y códigos propios, además de una producción tan ingente que tan solo una fracción de lo que allí se publica llega a Occidente y, solo una pequeña porción consiste en material clásico.

Pese a ello, el momento actual que vive el mundo editorial del cómic en español, con unos volúmenes de lanzamientos anuales en sostenido aumento, ha permitido que vayan llegando obras y autores esenciales para entender el recorrido realizado por el cómic japonés desde su eclosión como entretenimiento popular a su actual estatus de referente del ocio y entrenamiento.

Aunque existen manifestaciones asociadas a lo que se considera manga que se remontan al siglo XII, el arranque de lo que hoy entendemos como cómic japonés se empezó a gestar en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y experimentaría un periodo de crecimiento imparable entre las décadas de 1950 a 1970.

A diferencia del cómic de superhéroes norteamericano, que tiene marcadas y definidas sus edades de Oro, Plata y Bronce, el manga no ha establecido etapas per se. Aunque sí hay autores clásicos impepinables, resulta más discutible dónde establecer el corte de qué es y qué no es clásico en 2019.

Para esta selección de mangas clásicos actualmente disponibles en español, hemos considerado pertinente llegar hasta los años ochenta para incluir una serie de obras celebérrimas que, por una parte, sirvieron de cabeza de playa para el manga en occidente y, por otra, han sido y son referentes en los distintos géneros de cómic japonés.

Osamu Tezuka, clásico por antonomasia

Uno no pasa a ser conocido por el sobrenombre de “el dios del manga” sin haber tenido una trayectoria de impacto y plagada de obras memorables. En el caso de Osamu Tezuka, además, su producción fue numerosísima. Entre los años 50 y casi hasta su muerte, en 1989, Tezuka realizó unas 700 series y novelas gráficas.

Hay, por supuesto, una grandísima variedad de estilo y propósito, desde mangas serializados de aventura y entretenimiento hasta novelas gráfica con temática más adulta. La práctica totalidad de lo editado en español con su firma es recomendable, pero he aquí una selección diversa y representativa de cada etapa.

Astro Boy

(7 volúmenes, Planeta Cómic)

El icónico héroe robótico creado por Osamu Tezuka en los años 50 es uno de los tesoros nacionales de Japón, y ha generado películas secuelas y merchandising incesante, además de propiciar un especialísimo idilio entre un país y los robots.

Volúmenes disponibles en Amazon por 23,75€ la unidad

Black Jack

(8 volúmenes, Planeta Cómic)

Las imposibles operaciones a vida o muerte de este misterioso cirujano le llevarán a recorrer el mundo dejando un rastro de emoción, intriga y sense of wonder difícil de igualar.

Volúmenes disponibles en Amazon por 23,75€ la unidad

La princesa caballero

(Volumen único, Planeta Cómic)

Considerada como el primer shojo (género de manga destinado público femenino), las aventuras de influjo romántico de esta valiente princesa travestida en príncipe son un entretenido ejercicio de estilo.

Disponible en Amazon por 26,60€

Fénix

(12 volúmenes, Planeta Cómic)

Una ambiciosa saga épica multitemporal en la que el autor presenta diversas historias que toman como nexo común el ave fénix y conceptos como la búsqueda de la inmortalidad y la reencarnación.

Volúmenes disponibles en Amazon por 23,75€ la unidad

El libro de los insectos humanos

(Volumen único, Astiberri)

Un excelente ejemplo del Tezuka más adulto y experimental, que se muestra en este volumen pero también en Oda a Kirihito, Dororo o La canción de Apolo. Un aire general de pesimismo existencialista, combinado con elementos fantásticos marcan el tono de una obra que seduce de manera agridulce.

Imprescindibles

Pies descalzos: Una historia de Hiroshima, de Keiji Nakazawa

(4 volúmenes, Debolsillo)

La historia en primera persona de un niño superviviente del bombardeo nuclear de Hiroshima y de sus peripecias en el caos posterior, en realidad un alter ego del propio Nakazawa, es una obra tan impresionante como desoladora.

Volúmenes disponibles en Amazon a partir de 18,94€

¿Quién es el 11º Pasajero?, de Moto Hagio

(volumen único, Tomodomo)

La primera obra publicada en español de esta influyente dibujante es una space opera que se adelantó en cuatro años a 'Alien el octavo pasajero' a la hora de introducir elementos de misterio e intriga. A partir de un dibujo cuidado y preciosista, Hagio imagina civilizaciones y razas fantásticas con un talento único y se muestra como hábil gestora de suspense.

Disponible en Amazon por 11,40€

Mi vida sexual y otros relatos eróticos, de Shotaro Ishinomori

(Volumen único, Satori Ediciones)

El que fuera asistente de Osamu Tezuka desarrolló una apabullante carrera con más de 128.000 páginas dibujadas y éxitos como 'Kamen Rider' o 'Cyborg 009'. En España ha legado tan solo un puñado de trabajos, y esta recopilación de historias eróticas de ambientación fantástica suponen un interesante acercamiento al autor.

Disponible en Amazon por 20,90€

El club del divorcio, de Kazuo Kamimura

(dos volúmenes, ECC)

Talentoso dibujante de elegante trazo, Kamimura es conocido a nivel global principalmente por su trabajo en Lady Snowblood, el manga que inspiró la saga 'Kill Bill' de Quentin Tarantino. En El club del divorcio parte de una semblanza del mundo de la noche del Tokyo de los setenta para ahondar en la psicología humana.

Volúmenes disponibles en Amazon por 23,75€ cada unidad.

El lobo solitario y su cachorro, de Kazuo Koike y Goseki Kojima

(20 volúmenes, Planeta)

La apasionante historia de venganza y muerte del samurái errante Ogami Itto y su hijo es uno de los relatos épico-filosóficos más logrados y uno de los mangas históricos imprescindibles. Koike y Kojima son un solidísimo equipo en el que el primero provee una trama episódica llena de aventura, drama y emoción y el segundo deleita con imposibles coreografías y espectaculares diseños de página.

Volúmenes disponibles en Amazon por 11,20€ cada unidad.

Pescadores de Medianoche, de Yashihiro Tatsumi

(Volumen único, Gallo Nero)

Tatsumi fue el primer autor japonés que llegó a España de la mano de la revista El Víbora. El inventor de la etiqueta gekiga, utilizada para definir a un tipo de manga más adulto y experimental. En Pescadores de medianoche, muestra a través de varias historias el Japón de la época del milagro económico y el desencanto y frustraciones de los jóvenes trabajadores del momento.

Disponible en Amazon por 18,05€.

Cutey Honey, de Go Nagai

(Un volumen, Ooso Comics)

A la espera de que se reediten las aventuras de Mazinger y se publique 'Devilman', el único clásico disponible del maestro Go Nagai es este manga protagonizado por una adolescente superpoderosa. Pese a su erotismo algo anacrónico, la serie es un despliegue de oficio a la hora de plasmar acción y dinamismo.

Capitán Harlock, de Leiji Matsumoto

(Integral de dos tomos, Norma Editorial)

Matsumoto construyó la space opera que marcó el camino en el cómic y la animación japonesa. Aventura salvaje, reflexiones filosóficas y un diseño de producción extremadamente personal son los elementos que convierten a la saga del pirata espacial más famoso en algo único.

Disponible en Amazon por 37,05€.

Kitaro, de Shigeru Mizuki

(Siete volúmenes, Astiberri)

Mizuki es un autor especialísimo por su vertiente como historiador y por haberse centrado de manera preminente en contar historias sobre yokai, elementos sobrenaturales de la tradición japonesa. Pese a que obras como NonNonBa o su autobiografía en cómic son trabajos de primer orden, las historias protagonizadas por el pequeño Kitaro son un dechado de imaginación e ingenio.

Volúmenes disponibles en Amazon por 17,10€ cada unidad.

Clásicos Modernos

No tanto por su fecha de publicación (aunque cuarenta años son una distancia considerable en estos tiempos acelerados que vivimos) como por lo que han significado, la calidad, popularidad e influencia de estas obras las convierte en clásicos de pleno derecho.

Akira, de Katsuhiro Otomo

(6 volúmenes, Norma Cómics)

La obra definitiva del ciberpunk a partir de la cual incontables cómics, películas y novelas se han asomado a un futuro poco halagüeño. Otomo conjuga magistralmente los ambientes urbanos, la rebeldía juvenil, el género fantástico-catastrófico y las conspiraciones gubernamentales haciendo uso de un despliegue gráfico difícil de olvidar.

Volúmenes disponibles en Amazon a partir de 18,95€ la unidad

Ranma ½, de Rumiko Takahashi

(19 volúmenes, Planeta Cómic)

La autora japonesa se ha convertido en una leyenda viviente gracias a la prodigiosa capacidad de entretener y emocionar que poseen sus cómics. Con su combinación pluscuamperfecta de humor, enredo, artes marciales y romance, Ranma es el ejemplo destacado de una trayectoria cargada de grandes obras.

Volúmenes disponibles en Amazon por 14,20€ cada unidad.

Dragon Ball, de Akira Toriyama

(34 volumenes, Planeta Cómic)

Además de haberse convertido en la gran responsable de la popularización masiva del manga y el anime en España, Dragon Ball es la quintaesencia del género shonen. Antes de que la serie se perdiese en una interminable sucesión de hiperbólicos combates, el viaje del héroe iniciado por el atolondrado pero poderosísimo Son Goku fue un ejemplo de manual de como construir una saga.

Volúmenes disponibles en Amazon por 8,50€ cada unidad.

Saint Seiya: Los caballeros del zodiaco, de Masami Kurumada

(22 volúmenes, Planeta Cómic)

La emisión de su versión de animación en Televisión Española marcó a toda una generación de españoles y españolas. Este shonen manga lleva la épica de los combates entre caballeros de brillante armadura a cotas difícilmente imaginables.

Volúmenes disponibles en Amazon por 11,35€ cada unidad

El hombre sin talento, de Yoshiharu Tsuge

(Volumen único)

Publicada originalmente a mediados de los ochente, la penúltima obra publicada por este mangaka, que desarrolló su peculiar carrera principalmente entre los 50 y los 70, es un volumen autobiográfico que muestra la apatía e impotencia de un personaje de sorprendente deriva vital. El estilo e intereses de Tsuge le consolidan como destacado representante del manga “de autor”.

Disponible en Amazon por 19€

La serpiente roja, de Hideshi hino

(Volumen único) Hideshi Hino es uno de los máximos representantes del género de terror enfermizo e inquietante que trabajan otros autores como Shuehiro Maruo o, más recientemente, Junji Ito. Su dibujo de aire inofensivo contrasta con una gran querencia por lo macabro y una muy peculiar manera de acercarse al folklore y las leyendas. 'La serpiente roja' es una muy buena manera de adentrarse en la obra de un autor único.

Disponible en Amazon por 7,55€

Jojo’s Bizarre Adventure, de Hirohiko Araki

(Serie abierta, IVREA)

Con 121 entregas publicadas hasta la fecha, las lucha multitemporal entre el bien y el mal ideada por Hirohiko Araki se organiza a partir de diversas sagas que tienen como elemento común ser un puro espectáculo visual y saber dosificar la emoción y la adrenalina como casi nadie. Una fantasía irresistible que desafía a las modas y el paso del tiempo.