La Unión Europa cambia las normas en 2027: los países tendrán que ajustarse a un nuevo límite máximo para los pagos en efectivo

Pagar importantes sumas de dinero en efectivo va a dejar de estar permitido en Europa a partir del año que viene. Y es que el reglamento 2024/1624, referente a las medidas de la Unión Europa contra el blanqueo de capitales, entrará en vigor el próximo 10 de julio de 2027 y, con él, un nuevo límite establecido de 10.000 euros para pagar en efectivo. Te contamos todos los detalles y cómo afecta esta normativa en España.

Por qué importa. Hasta ahora, la UE no tenía un límite común para el efectivo. Algunos países fijaban límites estrictos a los pagos en efectivo, otros apenas los limitaban, por lo que muchos podían aprovechar este agujero legal para delinquir. Bruselas afirma que el paquete de medidas, adoptado en mayo de 2024, pretende cerrar esas lagunas. El reglamento es directamente aplicable, por lo que los gobiernos no necesitan aprobar sus propias leyes para que el límite surta efecto.

En detalle. En el artículo 80 del reglamento aparece especificada esta nueva limitación a la hora de pagar en efectivo. Y es que según la normativa, cualquier persona que comercie con bienes o preste servicios solo podrá aceptar o realizar pagos en efectivo por un importe máximo de 10.000 euros, o su equivalente en otra moneda:

Los pagos vinculados cuentan conjuntamente. El límite se aplica tanto si el trato se paga de una vez como en varias operaciones que parezca que están vinculadas. Por ejemplo, si compras un mueble de 14.000 euros y entregas 7.000 euros en efectivo el lunes y 7.000 euros el viernes, es probable que las autoridades lo traten como una sola transacción y acabe en infracción.

El límite se aplica tanto si el trato se paga de una vez como en varias operaciones que parezca que están vinculadas. Por ejemplo, si compras un mueble de 14.000 euros y entregas 7.000 euros en efectivo el lunes y 7.000 euros el viernes, es probable que las autoridades lo traten como una sola transacción y acabe en infracción. El límite es un máximo. Los Estados miembros pueden establecer límites inferiores, previa consulta al Banco Central Europeo, y deben notificarlo a la Comisión en un plazo de tres meses desde su introducción.

Los Estados miembros pueden establecer límites inferiores, previa consulta al Banco Central Europeo, y deben notificarlo a la Comisión en un plazo de tres meses desde su introducción. Los límites inferiores existentes se mantienen. Los límites nacionales que ya estén por debajo de 10.000 euros siguen aplicándose.

No aplica a particulares. Los pagos entre particulares en los que ninguna de las partes actúe como profesional no cuentan. Por otra parte, estarían exentos de este límite los pagos o depósitos realizados en un banco, emisores de dinero electrónico y proveedores de servicios de pago. Por lo tanto, un depósito en efectivo superior a ese límite en la ventanilla de tu banco tampoco estaría prohibido.

Junto a ello, para las transacciones en efectivo de 3.000 euros o más, las empresas cubiertas por las normas antiblanqueo están obligadas a identificar al cliente.

UN VISTAZO A...

Qué pasa en España. De por sí, la ley en España ya es más estricta que Bruselas. Y es que según la Ley 11/2021, publicada en el BOE, no se pueden realizar pagos de 1.000 euros o más en efectivo cuando una de las partes es empresario o profesional.

El límite se eleva a 10.000 euros para los pagadores que no sean residentes fiscales en España y no actúen profesionalmente, como los turistas. Eso sí, los particulares que comercian entre sí, sin que haya ningún profesional que preste servicios o ofrezca bienes e inmuebles, no se enfrentan a ningún límite en España

Como el artículo 80 de la normativa europea permite explícitamente que continúen los límites nacionales más bajos, España no tiene ninguna necesidad legal de modificar sus normas, así que es muy probable que en el país no cambie nada.

Y ahora qué. Tal y como hemos mencionado, la norma entra en vigor el 10 de julio de 2027, por lo que las empresas que manejan habitualmente grandes sumas de efectivo, como concesionarios de automóviles, joyerías, servicios relacionados con la propiedad y similares, tendrán que ajustar sus procesos de pago y cumplimiento de aquí a unos meses. En los países con límites de efectivo elevados o inexistentes, como es el caso de Alemania o Austria, el cambio será bastante más significativo.

Imagen de portada | Comisión Europea

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