Tratar como animales conscientes a pulpos y cangrejos: Reino Unido modifica la Ley de Bienestar animal para incluirlos

Cangrejos, pulpos y langostas serán reconocidos como seres sintientes en Reino Unido tras una revisión de 300 artículos. La evidencia científica ha puesto sobre la mesa la sintiencia y consciencia de cefalópodos y decápodos, por lo que estos animales serán reconocidos bajo el Proyecto de Ley de Bienestar Animal.

Quedan amparados bajo la ley, pero nada cambiará (de momento)

El Gobierno de Reino Unido ha hecho pública una enmienda al proyecto de Ley de Bienestar Animal, mediante la que reconoce a cefalópodos y decápodos como seres sintientes. Este término no hace solo referencia al hecho de sentir dolor, sino a la capacidad de experimentar sentimientos, como placer, hambre, sed, calor, alegría, etc.

El sistema nervioso central de estos animales es complejo: cuentan con nociceptores (receptores de dolor) y muestran comportamientos adaptados al daño que reciben

La London School of Economics and Political Science (LSE) ha sido la encargada de realizar la revisión de forma independiente, aunque encargada por el propio gobierno. Dentro de este grupo de animales se encuentran los calamares, langostas, sepias, cangrejos y demás crustáceos de esta familia. Tras hacerse una revisión de 300 estudios, se ha determinado que estos animales sienten y son conscientes del dolor, contando con un sistema nervioso central complejo.

"El Proyecto de Ley de Bienestar Animal proporciona una garantía crucial de que el bienestar animal se considera correctamente al desarrollar nuevas leyes. La ciencia ahora tiene claro que los decápodos y cefalópodos pueden sentir dolor y, por lo tanto, es justo que estén cubiertos por este instrumento legislativo vital. Zac Goldsmith, ministro de Bienestar Animal.

Desde el propio anuncio del Reino Unido, no obstante, indican que esta medida no afectará a ninguna legislación o práctica industrial existente, como la pesca y captura de los mismos. No obstante, se incluyen en la Ley de Bienestar Animal para que "queden considerados en la futura toma de decisiones".

Vía | Biotay