En qué consiste Jedi Blue, el pacto secreto entre Google y Meta que ahora deberán justificar frente a la Comisión Europea

Aquel pacto secreto entre Google y Meta (Facebook) puede tener consecuencias. La Comisión Europea ha anunciado que investigará de nuevo a estas dos compañías, en esta ocasión por acordar precios y excluir a servicios que pudieran competir en el terreno de la publicidad. Este acuerdo se remonta a 2018 y se conoce como Jedi Blue.

Margrethe Vestager, VP de Competencia europea, ha explicado que a través de este acuerdo se limitó el alcance de cualquier competidor de Open Bidding de Google reduciendo el impacto de sus anuncios en aplicaciones y sitios web. Ahora el objetivo de la Comisión es investigar el alcance de aquel acuerdo y si esa decisión acabó concentrando el mercado de la publicidad, en detrimento de sus rivales, los editores y por ende, los consumidores.

¿Cuál es el papel de Meta en este acuerdo? El objetivo es que Facebook obtuvo ventaja en las subastas de anuncios, a cambio de la palabra de que Facebook finalizaría sus propios planes de servicios de publicidad.

El acuerdo inicialmente era secreto, pero múltiples empresas norteamericanas denunciaron a Google y finalmente, en la documentación de los juicios, salió a la luz este acuerdo. Ahora, tras estar investigándose en Estados Unidos, llega a Europa.

Today we have opened an investigation into the #JediBlue agreement between @Google & @Meta. The aim may have been to target ads technology competing with Google, trying to weaken it and exclude it from displaying ads on publisher’s websites & apps. https://t.co/dqemQ2DcXm