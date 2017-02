No, Google no restará visibilidad a las webs de torrents en UK... Ya lo está haciendo, y en todo el mundo

La lucha contra la piratería se ha intensificado a medida que esta crecía e iba ocupando tanto el espacio físico como el virtual. Una labor que corre a cargo tanto de las autoridades como de las propias herramientas donde se aloja, y en esta ocasión la nueva batalla la protagoniza el gobierno de Reino Unido con la firma de un nuevo Código de conducta con Google y otros buscadores importantes y organizaciones implicadas. Pero, ¿implica eso que habrá nuevas medidas para las webs que no respeten las leyes sobre contenido? No exactamente.

Lo ambiguo del comunicado y el hecho de que el texto en sí no sea público ha dado lugar a alguna que otra malinterpretación. The Guardian decía ayer, por ejemplo, que las páginas para descargar música o para ver streamings no autorizados de partidos de fútbol pasarían a ser menos visibles. ¿El problema con esto? Que no será del todo así: según fuentes de Google han explicado a Xataka, esto lleva meses aplicándose y no sólo en UK, sino en todo el mundo.

El Código de Schrödinger

La comunicación de la existencia del nuevo código y el acuerdo es oficial y está confirmado por las partes que lo han firmado, pero en ningún momento se puede acceder públicamente a las bases de este código de momento. Es decir, no podemos saber exactamente qué se realizará y todos los puntos que se establecen en la cooperación de los motores de búsqueda (Google y Bing) y el resto de organismos (BPI, Motion Picture Association, ACG, Association of Authors Agents, BASE, British Brands Group, BSA, FDA, PPA, Premier League, Publishers Association, PLS, UKIE, Entertainment Retailers Association, Educational Recording Agency).

Esto causa bastantes dudas, viendo que el gobierno británico sólo han dispuesto unas explicaciones bastante superficiales que vienen sobre todo por parte del Ministro de Universidades, Ciencia, Investigación e Innovación del país, Jo Johnson, quien matiza la importancia de que los buscadores se impliquen en la defensa de los derechos de autor. Pero tampoco especifica o en qué consiste ese código que voluntariamente se ha firmado por quien hemos citado.

"Representantes de la industria creativa, los principales buscadores en UK y la IPO (Intellectual Property Office) han desarrollado un Código de Conducta Voluntario dedicado a la eliminación de los enlaces a contenido infractor de la primera página de los resultados de búsqueda. El código firmado el 9 de febrero de 2017 se empezará a aplicar inmediatamente, y fija unos objetivos para reducir la visibilidad del contenido infractor en los resultados de búsqueda a partir del 1 de junio de 2017."

Lo único que se especifica de la práctica es que se pondrá en marcha a partir del mes de junio de este 2017. Desde BPI, una de las empresas que han firmado el acuerdo voluntario, resumen que el nuevo código "acelerará este filtrado de los sitios que infringen las normas y que aumentará la cooperación en cuanto al desarrollo y la mejora del proceso", iniciando "nuevas prácticas que podrán ser adoptadas cuando sean necesarias" sin especificar cuáles serán.

Lo que se recalca es que se recurrirá a las métricas y a "posibles técnicas" (de nuevo sin ahondar) para que "los usuarios del país puedan evitar los contenidos ilegales de una manera más sencilla". Geoff Taylor, CEO de BPI y BRIT Awards, admite que no será la solución definitiva pero que se logrará que la eliminación de estos sitios de la primera página de búsquedas se haga de manera más rápida y que es la primera vez que se hace en el mundo.

No aplicarán nuevas medidas: "medirán" las ya existentes

Hemos hablado con Google España y nos aclaran que ellos siempre están a favor de proteger los derechos de autor, aunque no dan más detalles. “Google ha sido un socio muy activo, durante muchos años, en la lucha contra la piratería online. Seguimos comprometidos con abordar esta cuestión y esperamos seguir colaborando con los titulares de derechos como hasta ahora", explican.

Pero ¿y lo que ha anunciado Reino Unido? Sobre el código de buenas prácticas, fuentes de Google nos matizan que lo que se ha firmado tiene por objetivo "además de recalcar nuestro compromiso con la lucha contra la piratería, es medir si nuestras herramientas están previniendo la infracción de derechos de autor. Esta medición comenzará a partir de junio de 2017 y se evaluará si las prácticas que realizamos son las correctas y efectivamente llegan a término.".

Fuentes de Google nos confirman que simplemente van a aplicar sistemas de medición en UK para ver si su sistema actual funciona: el restar visibilidad a páginas infractoras es algo que vienen haciendo desde hace tiempo... y en todo el mundo

Es decir, no hay nuevas herramientas, sino un análisis de las presentes, las cuales también nos recuerdan:

Hemos desarrollado herramientas que permiten a los titulares de los derechos y a los agentes encargados de velar por sus derechos presentar notificaciones de retirada de contenido de manera eficiente y en grandes cantidades (decenas de miles al día), y procesar dichas notificaciones en un plazo medio de seis horas: Google necesita que se le notifique para tener conocimiento efectivo del contenido ilegítimo al que se enlaza y así poder quitar ese enlace del buscador; es lo que se llama Notice-and Takedown. Por otro lado, si hay un sitio web para el que que recibimos un importante número de notificaciones válidas de retirada de contenido, el contenido ilegal se desindexa y el que es legítimo se relega a posiciones más bajas de los resultados de búsqueda de manera que son menos visibles. En YouTube, a través de la herramienta Content ID somos capaces de detectar/identificar vídeos subidos por los usuarios para ayudar a los titulares de derechos a controlar su contenido. Una vez detectado un contenido subido por un tercero, se le notifica al propietario de dicho contenido al que se le da la opción de quitar dicho contenido de la plataforma, dejarlo como está o incluirle publicidad (monetizarlo). Desde su lanzamiento, y como la mayoría de los propietarios de derechos deciden monetizar el contenido, les hemos dado un total de 2.000 millones de dólares.

En resumidas cuentas, no va a haber nuevas herramientas de bloqueo de contenido más allá de las especificaciones y medidas que ya se publicaron en la política de actuación contra la piratería de 2016. En dicho informe ya explicaban que utilizaban las quejas de los propietarios de derechos no sólo para desindexar los resultados que los incumplían, sino también para restar visibilidad a los resultados "legales" de las páginas que los publicaban.

Lo que se hará únicamente en Reino Unido es esta monitorización de las herramientas con tal de establecer su eficacia. Así que al buscar sites de torrents, por ejemplo, nos saldrá lo que nos sale hasta ahora en la primera página de resultados estemos donde estemos, al menos de momento.

Imagen | Anthony Ryan