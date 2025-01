Italia ha ordenado bloquear de manera urgente DeepSeek: el chatbot chino se enfrenta a su primer gran desafío en Europa

No todo es positivo para DeepSeek. Aunque la empresa de IA está recibiendo una avalancha de elogios por sus avances tecnológicos, también está generando inquietud en cuanto a privacidad y seguridad. De hecho, este jueves estamos asistiendo a la primera consecuencia tangible de este último escenario: Italia quiere bloquear la versión web del chatbot chino.

La Autoridad Italiana de Protección de Datos ha ordenado limitar el tratamiento de los datos de los usuarios italianos por parte de Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. Estamos hablando de las dos compañías asiáticas que controlan la aplicación que no ha dejado de ganar popularidad desde su lanzamiento.

DeepSeek, ante el escrutinio de los reguladores europeos

El comunicado de prensa del mencionado organismo, titulado "Inteligencia artificial: la Autoridad Italiana de Protección de Datos bloquea DeepSeek", reconoce que el chatbot de IA ha sido descargado por millones de personas en los últimos días, y señala que su medida busca preservar a los usuarios italianos de la recopilación de datos por parte del mismo.

La noticia llega después de que Garante, que es coom se le conoce al regulador italiano, solicitara a las mencionadas compañías información detallada sobre la versión online de su producto estrella. En concreto, quería saber qué datos personales se recopilan, de qué fuentes, con qué fines, cuál es la base jurídica del tratamiento y si se almacenan en servidores ubicados en China.

Como señalamos en algunos artículos publicados anteriormente, la política de privacidad de DeepSeek da cuenta de una gran recopilación de datos, muchos de los cuales se utilizan para el entrenamiento de modelos de lenguaje, y afirma que los mismos se almacenan en centros de datos ubicados en China. Aparentemente, Garante buscaba una declaración oficial en relación con este tema.

Cabe señalar que las firmas que controlan DeepSeek no tardaron en responder, pero la información proporcionada fue considerada "completamente insuficiente" por el regulador italiano. "Las empresas declararon que no operan en Italia y que no se les aplica la legislación europea", ha dicho Garante, que tras anunciar la prohibición ha iniciado una investigación formal sobre DeepSeek.

En este momento no está claro cómo se materializará la prohibición. Cuando el regulador italiano decidió vetar a ChatGPT en 2023, fue la propia OpenAI la que retiró su producto hasta solucionar las preocupaciones planteadas. Dado que DeepSeek ha dicho que no opera en el país europeo, parece poco probable que la compañía limite su servicio, que todavía se encuentra accesible.

Las compañías que prestan servicios dentro de la Unión Europea deben cumplir con varias reglas del bloque, entre ellas el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), para evitar sanciones. Toca esperar para saber si también se pronunciarán otros miembros del Comité Europeo de Protección de Datos, como ya lo ha hecho la Comisión de Protección de Datos de Irlanda.

DeepSeek también habría protagonizado un incidente de seguridad. La compañía especializada Wiz ha señalado que la versión web del popular chatbot expuso, entre otras cosas, conversaciones de los usuarios. DeepSeek también tiene modelos que se pueden ejecutar en local, sin conexión a Internet. Estos, precisamente, han recibido comentarios muy positivos por su rendimiento.

Imágenes | Michele Bitetto | Captura de pantalla | Garante | DeepSeek

