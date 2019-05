La polémica con los vídeos de Nancy Pelosi manipulados para hacerle parecer borracha anticipa lo que nos espera con los deepfakes

Hace unos días, en medio de su habitual verborrea tuitera, Donald Trump incluyó un vídeo de Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes, del opositor Partido Demócrata) en el que ésta parecía mostrar dificultades de dicción.

Pero no era así: el vídeo había sido manipulado resaltando momentos muy concretos de un rueda de prensa en los que Pelosi titubeaba, además de ralentizando ligeramente los fragmentos seleccionados.

Al día siguiente, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, compartía un segundo vídeo en el que Pelosi aparecía arrastrando las palabras, en lo que algunos usuarios interpretaron (Giuliani no lo afirmaba) como un síntoma etílico.

.@RudyGiuliani has apparently deleted this tweet in which he shared an obviously slowed down video of Nancy Pelosi pic.twitter.com/y1w9TyN7Za