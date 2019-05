Ilegalizar los deepfakes: una opción que las autoridades chinas han puesto encima de la mesa

El Comité Permanente del Congreso Nacional Popular de China está debatiendo una reforma del Código Civil para proteger mejor el derecho a la propia imagen ante la amenaza que representan los deepfakes.

Dicha protección pasaría por una prohibición total del uso tecnologías digitales para falsificar la imagen (o la voz) de otras personas si no se cuenta con el consentimiento informado de las mismas. Hace dos semanas, la reforma se sometió a la segunda de las tres revisiones que todo proyecto de ley suele pasar en China antes de ser sometido a votación.

Según Shen Chunyao, uno de los legisladores del organismo, emprenden esta reforma porque recurrir a los deepfakes no sólo impacta negativamente sobre los derechos personales de las personas físicas, sino que también puede poner en peligro el interés público y la seguridad nacional.

Ni porno ni políticos, las alarmas saltaron por una escena de una serie de los 90

No es extraño que China se preocupe por este fenómeno: esta clase de vídeos han proliferado en las redes sociales chinas durante los últimos meses.

Uno de los fenómenos virales del año pasado en China, que llegó a cosechar 100 millones de visitas en Weibo, fue un deepfake creado por el usuario "Change-faces man" en el que colocaba la cara de la popular actriz Yang Mi en el cuerpo de Athena Chu, en una escena de la serie de televisión china de 1994 'The Legend of the Condor Heroes'.

Weibo expresó su preocupación por la forma en que esa clase de vídeos ponía en peligro la credibilidad de la plataforma y su creador terminó eliminándolo, pero eso no impidió que la creación de deepfakes empezara a convertirse en una moda en el país.

No ha hecho falta que los usos de esta tecnología en las redes chinas llegaran a extremos como su uso en vídeos porno o la manipulación de las palabras de grandes líderes políticos: la preocupación ha cundido antes de llegar a ese punto.

"Si algunas personas hacen un uso indebido de la tecnología de inteligencia artificial, empezarán a surgir amenazas online", afirmaba hace unos días Jue Ao, especialista en ciberseguridad de Alibaba, en declaraciones al diario China Daily.

Jue sabe de lo que habla: en noviembre de 2017, su equipo descubrió que un grupo de 'hackers' había atacado una base de datos de permisos de conducir y luego había usado la información de un centenar de víctimas para cometer fraudes haciendo uso de un software de síntesis 3D.

Wang Liming, profesor de Derecho Civil en la Universidad Renmin de China, dijo que el rápido desarrollo de esta clase de tecnología suponía un desafío para los profesionales del derecho, "por lo que es necesario proporcionar una solución a través de la legislación".

