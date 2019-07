Los manifestantes de Hong Kong empiezan a usar láseres contra la policía para evadir los sistemas de reconocimiento facial

Ocho semanas después de que comenzaran las movilizaciones ciudadanas en Hong Kong (las más multitudinarias desde los disturbios de 1967, cuando la ciudad se encontraba aún bajo control británico), los manifestantes siguen sin abandonar las calles ni dar tregua a las autoridades.

El enfrentamiento gira en torno al encaje de Hong Kong dentro de China: los manifestantes reivindican la autonomía legal de la ciudad (convertida en una "región administrativa especial"), y los mayores espacios de libertad de los que disfrutan frente a la situación vigente en el resto del país, mientras que el régimen comunista chino trata de llevar a cabo una lenta pero inexorable convergencia entre ambos.

Pero no es fácil ni tranquilizador salir a la calle contra un régimen famoso por contar con un sistema de vigilancia masiva y dotado con avanzadas tecnologías de reconocimiento facial (y corporal, por lo que taparse el rostro con pañuelos es una medida insuficiente si no deseas ser identificado).

Por eso, para evitar ser captados por las cámaras de la policía de Hong Kong, los manifestantes del movimiento descentralizado #612strike han empezado a usar láseres enfocándolos contra los agentes, tratando así de salvaguardar su identidad. En este vídeo de la periodista freelance Alessandra Bocchi podemos el efecto del uso de los láseres durante un enfrentamiento callejero con la policía:

Hong Kong protestors are on another level. Here they’re using lasers to avoid facial recognition cameras. A cyber war against Chinese artificial intelligence. pic.twitter.com/t1hIczr5Go