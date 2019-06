Bye Bye Camera, la app que usa inteligencia artificial para borrar a humanos de nuestras fotos

Una app con la que puedes "hacerte un selfie en el que no apareces": eso es Bye Bye Camera según su creador, el artista neoyorquino 'Damjanski' (que recurrió a un colectivo alternativo que pone en contacto a artistas con desarrolladores).

Damjanski afirma que está pensada para un 'mundo post-humano', porque su función está clara: suprimir personas de una imagen y rellenar el hueco de tal manera que nunca se note que hubo alguien allí. Su autor lo plantea en términos filosóficos, como una metáfora de la amenazas a las que nuestra especie vive expuesta por culpa del calentamiento global.

Menos efectiva que Photoshop, pero mucho más barata

Pero bajando ya de lo filosófico a lo mundano, Bye Bye Camera está disponible únicamente para dispositivos iOS y cuesta 2,99 dólares en la App Store. Y, además, no es perfecto: su funcionamiento es lento, y en ocasiones deja tras de sí una imagen emborronada, en la que se han suprimido elementos de más o de menos.

Pero como forma de estudiar sobre la marcha los usos creativos del machine learning, Bye Bye Camera es sin duda una app interesante.

A la vista de los resultados no parece ser tan efectiva como el Photoshop, aunque el factor precio (y la posibilidad de disponer de esta función en nuestro mismo móvil) lo convierten en una alternativa interesante.

El corazón de la app es un algoritmo de código abierto denominado YOLO, cuyo fin es la identificación de personas en la imagen; a continuación, Bye Bye Camera combina varios sistemas de IA para rellenar los huecos.

De hecho, más que a Photoshop, podría recordar a otros programas de Adobe, como After Effects, que también cuentan con tecnología de IA para borrar elementos de una imagen de forma transparente.

Pero no pasa nada porque, "para nosotros, esta app no es una aplicación en el sentido clásico de que permite resolver un problema", explica Damjanski. "Es una herramienta artística y, en el fondo, una pieza de 'software art' en sí misma". "De hecho, me gusta también cuando falla [...] si funciona, perfecto, si no, sigue siendo divertido".

Antes no hacían falta la IA ni las aplicaciones móviles para borrar gente de las fotos, pero se ha ganado en velocidad.

Vía | The Verge