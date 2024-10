A este usuario no le convencían las DSLR tradicionales. Así que se hizo una para él y ha publicado el proyecto como Open Source

¿Para qué me voy a comprar una cámara DSLR si me puedo hacer la mía propia? No es una pregunta que la mayoría de los mortales nos planteemos, pero es justo la que se hizo a sí mismo Wenting Zhang, un ingeniero y fotógrafo que vive en Boston y que lleva años experimentando con proyectos de electrónica.

El propio Zhang señalaba en DPReview que ya tenía la idea de fabricarse su propia cámara durante el colegio: sus padres no le dejaban usar la suya y no tenía dinero para comprar una. Al final acabó ahorrando lo suficiente para comprarse una Nikon D90, pero el gusanillo de crear su propia cámara seguía ahí.

Acabó comenzando a desarrollarla en 2017, y lo curioso es que el proyecto aún no ha finalizado. Zhang explicaba cómo calculó muy mal los tiempos: él estimaba que la tendría lista en un año.

Su cámara, a la que ha llamado Sitina S1 —de "Silicon" y "Retina"—, es además un proyecto Open Source. Ha liberado todo el código y los esquemas en GitLab, así que cualquiera puede replicarlo o realizar cualquier variación a partir de su trabajo.

Zhang confiesa que la cámara no es comparable a las modernas cámaras comerciales. Ha realizado este proyecto de bricolaje tecnológico por pura diversión, y aunque la calidad de las fotos que puede capturar no llega a la de competidoras establecidas, el mero hecho de poder construirse una cámara DSLR propia ya es espectacular.

Para su cámara lo primero que hizo fue seleccionar un sensor que pudiera comprar fácilmente en el mercado. "La mayoría de fabricantes (como Sony) no van a vender un sensor a un aficionado, así que tuve que comprar algo disponible en eBay". El sensor elegido es un CCD Kodak KAI-11000CM de 10 Mpíxeles con un obturador electrónico.

También optó por una pantalla LCD como visor, y planteó un diseño mirrorless con objetivos con montura E. A partir de ahí integró su procesador de señal CCD con un conversor ADC (Analog to Digital), un procesador, una batería, la pantalla y los botones.

Zhang tuvo que diseñar y producir sus propios circuitos electrónicos.

Incluso diseñó su propia placa base con un puerto USB para carga, un terminal para la sincronización de la memoria flash, el botón de encendido y la ranura para la tarjeta SD. Además tuvo que programar el software para poder aprovechar esas prestaciones. Por último diseló la carcasa para poder imprimirla en 3D de forma que todo encajara de forma adecuada.

Para Zhang —que ha publicado dos vídeos sobre el proceso (primero, segundo)— este proyecto ha permitido que comprenda la magnitud del trabajo de los fabricantes, que implica a todo tipo de profesionales y que incluye cosas como el sistema operativo de estas cámaras —no hay un Android o un Windows al uso— y los algoritmos de procesado de imagen utilizados como parte de su funcionamiento.

La idea de Zhang es seguir corrigiendo fallos y pulir un proyecto para que "en un año o dos pueda alcanzar un estado en el que sea usable y útil como cámara". Después, afirma, planea vender la cámara como un producto ya ensamblado o ocmo un kit para los entusiastas. "No para ganar dinero, sino para que la gente pueda jugar con ella y mi esfuerzo en el proyecto no se desperdicie".

