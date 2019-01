Ojo Netflix, HBO, Movistar: Qué libro español tiene una gran serie en potencia que todavía no se ha hecho

Treinta años después de su lanzamiento, 'El cuento de la criada' de Margaret Atwood se convertía convirtió en una serie de éxito que nos hizo pensar en un temible futuro no tan lejano e imposible. En nuestro país, la controvertida obra de Nacho Carretero 'Fariña' se ha transformado recientemente en una superproducción de Antena 3 que ha llegado a Netflix. No fueron las primeras ni serán las últimas novelas, son solo dos ejemplos de narrativa que ha saltado a la pequeña pantalla, una fuente de inspiración muy recurrente.

Ahora bien, no todas corren la misma suerte de estas dos. ¿Qué ingredientes son la clave del éxito de las adaptaciones literarias al formato de serie de TV? ¿Qué novelas tienen madera para convertirse en grandes series? Hemos preguntado a algunas personalidades del mundo de la cultura como Javier Sierra, Manuel Jabois, Carmen Pacheco, Juan Gómez-Jurado, Xoan Tallón, Aloña Fernández Larrechi o César Pérez-Gellida, así como a editores de Xataka y otras publicaciones de Weblogs y Webedia, para dar con el próximo hit televisivo. Tomad nota.

Álex Cánovas recomienda 'El mapa del tiempo', de Félix J. Palma

Álex Cánovas es coordinador de Vidaextra, donde lleva colaborando 12 años. También escribe en otras publicaciones de la casa como Magnet y Xataka. Cánovas nos explica que tiene claro qué novela podría convertirse en una serie de televisión entretenida y loca:

" Si una historia cuenta con viajes en el tiempo, de entrada ya tiene toda mi atención. A partir de ahí la cosa puede ir hacia arriba o hacia abajo, claro, y en el caso de 'El Mapa del Tiempo' (10,92 euros) de Félix J. Palma la cosa va siempre hacia arriba. La novela es una auténtica maravilla en todos los sentidos, desde la particular forma de escribir que tiene su autor hasta sus pintorescos personajes y los giros locos que propone la trama. Es una historia de viajes temporales bastante atípica en la que incluso aparece Jack el Destripador como invitado especial… y hasta aquí puedo leer."

Toni Castillo recomienda 'El camino más corto', de Manuel Leguineche

El editor senior de Xataka y de Genbeta Toni Castillo nos explica cuál es su candidato para convertirse en serie de televisión: "Para mí, si la producción consiguiese reflejar la mayor parte de lo que es capaz de transmitir Leguineche en 'El camino más corto' (11,35 euros), sería una gran serie. No sería barata, tampoco rápida de hacer, ni mucho menos corta. Pero, desde luego, sería apasionante como lo es este libro."

Aloña Fernández Larrechi recomienda 'Abierto toda la noche', de David Trueba

Aloña Fernández Larrechi es periodista especializada en series. De hecho, su trabajo consiste en visionarlas y hablar sobre ellas en Desde Melmac, el blog de El Confidencial. También ha colaborado en el podcast Carne Cruda.

Le hemos preguntado qué novela española tiene madera de gran serie de TV:"Con la familia como telón de fondo, ‘Abierto toda la noche’ se adentra en la crisis de los 50, la identidad y el despertar sexual, la adolescencia, las relaciones de amor y el humor. Una comedia ligera de protagonistas extravagantes en la que, más que sentir vergüenza, es fácil terminar sintiendo un profundo amor por los Belitre. "

"Este pequeño relato de poco más de 200 páginas es la historia de la familia Belitre, compuesta por personajes muy peculiares con roles muy definidos. Todos ellos conviven en la nueva casa familiar, heredada gracias a una amiga de la abuela. Los personajes más veteranos serán los más importantes para el desarrollo de los acontecimientos ya que la abuela es responsable de la llegada de Sara, su cuidadora, a la vida familiar, mientras que el abuelo Abelardo librará una particular, y cómica, batalla. A pesar de que se echan en falta personajes femeninos de mayor relevancia, creo que esta novela sería una serie de televisión muy interesante, ya que se mueve entre el drama y la comedia, se centra en una familia muy peculiar y tiene situaciones cómicas y sorprendentes que pueden funcionar muy bien en pantalla.

Fernández Larrechi prosigue con su argumentación: "Han pasado más de 20 años desde su publicación y esta novela sigue siendo imprescindible para conocer la obra de un autor que siempre ha estado vinculado al mundo del cine. "

Alejandro G. Calvo recomienda 'Los detectives salvajes', de Roberto Bolaño

Alejandro G. Calvo, editor de Sensacine, no nos da una novela sino un autor, aunque con trampa: "Sin duda yo tiraría por Roberto Bolaño que, aunque chileno de nacimiento, creo que podemos adoptar sin ningún problema en España. Tanto 'Los detectives salvajes' (12,90 euros) como '2666' (14,20 euros) son dos de las mejores novelas de la literatura moderna en castellano y daría para unas series absolutamente maravillosas.

Juan Gómez-Jurado recomienda 'Versos, canciones y trocitos de carne', de César Pérez-Gellida

El prolífico escritor Juan Gómez-Jurado es el autor español más vendido en formato electrónico gracias a novelas como 'Contrato con Dios', 'El emblema del traidor' o 'Reina Roja', su última novela.

Gómez-Jurado se decanta por una trilogía de novela negra, a la que le augura gran éxito:

"Hay material de sobra con la saga de César Pérez-Gellida 'Versos, canciones y trocitos de carne' (12,34 euros) para hacer once temporadas de una serie llena de terror y misterio. En sus novelas se plantea siempre un juego peligroso en el que la música, la literatura y la violencia más pura se mezclan sin complejos. Suspense bien construido, en un impensable escenario, con una prosa honesta que se bebe como el mejor de los Riberas del Duero. En televisión sería un exitazo."

Adriana Izquierdo recomienda 'El laberinto mágico', de Max Aub

Adriana Izquierdo es analista de guiones, editora de Xataka y podcaster en OhhhTV. Ella lo tiene claro: hay muchas películas sobre la posguerra y la guerra civil, pero pocas series:

"Realmente no hemos tenido una serie en serio, política y humana, sobre la guerra civil: nuestro 'Hermanos de Sangre'. Max Aub Mohrenwitz tiene una serie de novelas que se llama 'El laberinto Mágico' (18,05 euros). No sé si será un poco trampa porque Max Aub es español pero de origen francés, pero español fue y vivió en España desde los 8-10 años hasta que se exilió después de la guerra."

Manuel Jabois recomienda 'Sin noticias de Gurb', de Eduardo Mendoza

El periodista Manuel Jabois colabora en medios como El País, Cadena Ser, Jot Down o GQ. Además, el gallego cuenta en su haber con cinco novelas, la última de ellas 'Nos vemos en esta vida o en la otra'.

Con su habitual sentido del humor, Jabois no duda en mencionar una de las novelas más originales escritas en lengua española de los últimos tiempos: "No sé si la ha mencionado alguien ya, porque igual la han dicho cien veces, pero me encantaría ver en serie 'Sin noticias de Gurb' (9,45 euros)"

Javier Jiménez recomienda 'Naufragios y comentarios', de Cabeza de Vaca

El editor senior de Xataka y podcaster, Javier Jiménez "Dronte" echa la vista atrás en la literatura española, concretamente hasta el siglo de los descubrimientos con Alvar Núñez Cabeza de vaca y su 'Naufragios y comentarios' 45,60 euros:

"La literatura de Indias está muerta y enterrada por una buena razón: eran los libros que escribían los Josef Ajram de la época. Pero a veces, casi por casualidad, encontramos una historia que bien traída puede ser un bombazo. Es una roadmovie que recorre los ocho años que Cabeza de Vaca sobrevivió como esclavo, comerciante y curandero por el norte de México y el sur de EEUU. Todo esto en los años veinte del siglo XIV. Es la historia perfecta para hacer la gran comedia sobre la Conquista de América que llevamos necesitando más de medio siglo."

P. Roberto Jiménez recomienda 'Corazón tan blanco', de Javier Marías

P. Roberto Jiménez, coordinador editorial en Xataka, rescata una obra de uno de los autores españoles más famosos de los últimos tiempos, Javier Marías:

"Ahora que se ha puesto de moda darle de hostias a Javier Marías (en parte, porque él también así lo ha querido al cultivar con ahínco su alter ego de viejo cascarrabias; pero no sólo por eso), resulta casi indispensable volver al Marías que se editaba a sí mismo quirúrgicamente y controlaba sus peores impulsos con mano dictatorial. Gracias a eso, y a una prosa íntima desbordante, volcánica, libros como ‘Mañana en la batalla piensa en mí’, ‘Todas las almas’ o ‘Corazón tan blanco’ funcionaban no sólo sobre el papel, sino también en la imaginación como posibles saltos a lo audiovisual. Aunque la lamentable experiencia cinematográfica de ‘Todas las almas’ nos ponga sobre aviso, ‘Corazón tan blanco’ (9,45 euros) se merecería que alguien probase si es posible o no. En aquella historia de miedo al pasado, asesinatos, familias podridas, pequeño secretos y grandes mentiras hay un torrente de tramas que funcionarían muy bien en formato serie. De siete capítulos, no más, y a ser posible con alguien al mando con tanto tino y sutileza como el Mariano Barroso de ‘El día de mañana’."

Y no es el único en pensarlo, Alejandro G. Calvo de Sensacine coincide: "En 'Corazón tan blanco' hay una historia absolutamente maravillosa que daría para una gran película (algo que todavía no ha pasado con las adaptaciones de Marías)."

Javier Lacort recomienda 'Héroes, heterodoxos y traidores', de Gaizka Fernández Soldevilla

A Javier Lacort, editor de Xataka y anteriormente en Hipertextual, le gusta contar historias, pero también que se las cuenten, especialmente si se trata de una de las más recientes e incómodas de nuestra historia reciente:

"Sobre ETA no se han hecho grandes producciones audiovisuales más allá de documentales. 'Héroes, heterodoxos y traidores'(23,94 euros) sería una forma perfecta de llevar a cabo una serie sobre las historias cruzadas de ETA y la izquierda abertzale. El autor, historiador, es una de las figuras más reputadas para hablar de terrorismo en España y conflicto vasco."

María Llanos recomienda 'Nuestra casa en el árbol' de Lea Vélez

María Llanos a.k.a meryrocket, periodista y directora editorial del canal Lifestyle de Weblogs, nos da un título según sus propias palabras, "como guión no tendría desperdicio":

Se trata de 'Nuestra casa en el árbol' (18,90 euros), donde hay una familia con tres niños que se mudan al sur de Inglaterra tras la muerte del padre. Los niños son superdotados y las conversaciones entre ellos y con su madre son maravillosas. Tiene un toque de aventura, de vida diferente, de reinvención y superación que estaría muy bien ver en la pantalla, sin perder un ápice. De ahí que la vea en serie y no en cine. También tiene su parte de misterio, por un lado un personaje que oculta un secreto sobre la relación que tenía con el padre que ha fallecido. Y por otra una vecina y un robo... muy al estilo 'Los cinco', que acabaría por hacerla deliciosa. Aquí la clave es un buen casting para que los niños sean divertidos y les cojas cariño, porque tienen algunos momentos muy Sheldon que pueden parecer pedantes..."

Pepa López recomienda 'El dolor de los demás' de Miguel Ángel Hernández

Pepa López es periodista y editora senior en Trendencias nos cuenta el oscuro origen de la novela: el mejor amigo de la infancia del autor asesina a su hermana y después se suicida durante una Nochebuena en Murcia hace más de 20 años: "La investigación no consigue explicar el porqué y el caso se cierra. Pero 23 años después, el escritor decide reconstruir la historia para comprenderlo. 'El dolor de los demás' (17,95 euros) es novela una de no ficción que hace mucho hincapié en cómo afecta el pasado al presente. Creo que sería una serie redonda, con flashbacks, descubrimientos, etc."

Juan Carlos López recomienda 'La cena secreta', de Javier Sierra

Juan Carlos López, editor senior de Xataka, recomienda una obra del ganador del premio planeta Javier Sierra para que sea adaptada a la pantalla:

"La novela con trasfondo histórico que Javier Sierra publicó en el ya lejano 2004, es una de esas historias que a medida que la vas devorando te va brindando la sensación de que puede ser fácilmente trasladada al cine. O, mejor aún, a una serie. Aunque parece seguir los mismos derroteros por los que discurren las novelas de Dan Brown, algunas de las cuales ya han sido llevadas al cine, en mi opinión la de Javier Sierra tiene un valor literario claramente superior a las historias del autor estadounidense. Y, lo que me parece aún más importante, resultan, al menos esta, más verosímiles e igualmente entretenidas. Sí, a mí me encantaría ver adaptada 'La cena secreta' (5,56 euros) a una serie, pero solo si consiguen dar en la diana y hacer una buena adaptación que respete el tono y la veracidad que rezuman las páginas de este libro".

César Muela recomienda 'Ciudad Negra', de Fernando Gamboa

El periodista, músico y coordinador editorial de Xataka César Muela nos habla de un libro en concreto de 'La Última Cripta', una saga que ha sido un éxito de ventas: "'Ciudad Negra' (9,50 euros) creo que tiene todos los ingredientes para ser una serie de TV o incluso una película: acción, suspense, algo de ficción y, sobre todo, esa mezcla de hechos históricos con la propia trama ficticia de la novela que tan bien se le dan a Gamboa. Los personajes son bastante carismáticos y el entorno, la selva mexicana, darían para unos cuantos capítulos bastante entretenidos."

Antonio Ortiz recomienda 'El cielo prometido. Una mujer al servicio de Stalin', de Gregorio Luri

El director de estrategia y cofundador de Weblogs Antonio Ortiz nos proporciona otra obra que tendría una espléndida adaptación al formato serie: "'El cielo prometido. Una mujer al servicio de Stalin' (20,80 euros) es una biografía de Caridad Mercader, un personaje clave en la historia del siglo XX, una suerte de "Pasionaria catalana" a cuya sombra se cocina uno de los acontecimientos históricos de la centuria: el asesinato de Trotsky."

Carmen Pacheco recomienda 'La mala hierba', de Agustín Martínez

Carmen Pacheco es autora de novelas como 'En el corazón del sueño' o 'Todo lo posible'. Además, la polifacética almeriense es una activa bloguera, guionista de cómic, publicista e incluso se ha atrevido a lanzar sus stickers para WhatsApp. Su cuenta de Twitter constituye una genial manera de estar al tanto de su frenética actividad y fuentes de inspiración.

Carmen Pacheco nos detalla qué novela le encantaría ver adaptada a una serie: 'La mala hierba' (17 euros) de Agustín Martínez, un thriller psicológico que transcurre en el desierto de Tabernas, en Almería.

"Es una de las novelas negras españolas que más me ha gustado en los últimos años. La historia está magníficamente ambientada, con personajes, temas y tramas muy realistas que encajarían a la perfección en una serie de suspense. Agustín Martínez es guionista además de escritor y quizá por eso la estructura es muy visual. Las escenas se recuerdan como si las hubieras visto. Me encantaría disfrutar de esta novela adaptada a una serie, porque creo que la localización en el desierto de Tabernas funcionaría como un personaje más y le aportaría la misma magia extraña que las marismas del Guadalquivir le dieron a La isla mínima."

Javier Pastor y Javier Penalva recomiendan 'Bevilacqua y Chamorro', de Lorenzo Silva

Ilustración de la portada de la primera novela de la serie, 'Donde los escorpiones'

Javier Pastor (JaviPas) y Javier Penalva, dos de los editores más veteranos de Xataka y con más artículos a sus espaldas, han coincidido en su elección de la novela española que se convertiría en una gran serie: 'Bevilacqua y Chamorro' (8,50 euros), de Lorenzo Silva, una obra que de hecho ya se ha adaptado al cine. Según Penalva:

"Creo que una temática que daría mucho juego en una serie la encontramos en los libros de Bevilacqua y Chamorro de Lorenzo Silva. Guardias Civiles, investigación de tramas variadas en entornos nacionales y humor serían un éxito seguro. Y hay ya diez libros, por lo que material suficiente hay a disposición de quien quiera sacar partido de ello".

Para JaviPas, "Estos dos agentes de la Guardia Civil podrían dar mucho juego por sus propias historias personales, su singular relación profesional y por toda esa forma de enfrentarse a los casos que investigan."

César Pérez-Gellida recomienda 'Reina Roja', de Juan Gómez-Jurado

El vallisoletano César Pérez-Gellida es un escritor de novela negra contemporánea que destaca por su realismo forense. Es autor de triologías como 'Versos, canciones y trocitos de carne' y 'Refranes, canciones y rastros de sangre'

Pérez-Gellida cita la última novela de Juan Gómez-Jurado, 'Reina Roja': "La solidez de un personaje único como es Antonia Scott ya justificaría una segunda vida en formato audiovisual, pero es el vertiginoso e inesperado desarrollo de la trama lo que lleva implícito una maravillosa adaptación a la pantalla. Es brillante, contundentemente original y aporta una corriente de aire fresco en el ámbito de creación literaria de nuestro país. "

Javier Sierra recomienda 'El último Catón', de Matilde Asensi

Javier Sierra es uno de los escritores españoles más laureados y vendidos de los últimos tiempos. Ganador del premio Planeta del año pasado con la novela 'El fuego invisible', es por el momento el único escritor español en el Top Ten de la lista de los más vendidos en Estados Unidos. Lo logró en 2006 con 'La cena secreta', una novela que se ha editado en 42 países, superando los tres millones de ejemplares vendidos.

El escritor turolense nos explica qué novela española podría adaptarse al formato serie y además hacerlo con éxito:

"Yo creo que sería un gran éxito 'El último Catón' (9,45 euros) de Matilde Asensi. Tiene escenarios de ensueño como Roma o Estambul y una acción trepidante. Además, la protagonista es una mujer, una paleógrafa del Vaticano a la que su investigación la aboca a la aventura de su vida".

Ángel Luis Sucasas recomienda 'Los ojos bizcos del sol' de Emilio Bueso

Ángel Luis Sucasas es escritor, colaborador de Xataka y del diario El País nos desafía a abrir la mente: "Cuando se piensa en una obra española que diera bien la talla como serie, la mente se tiende a ir a determinados lugares comunes: o bien la comedia social, o bien la histórica, o bien el thriller. Si uno quiere ponerse muy exótico, incluso el terror, gracias al ímprobo trabajo de normalización del género hecho por múltiples cineastas las últimas tres décadas. Pero lo que nunca se le ocurriría a nadie es proponer una gran fantasía épica, algo que pudiera competir en antena con 'El señor de los anillos' o 'Juego de tronos'. Y, sin embargo, la tenemos."

'Los ojos bizcos del sol' (7,60 euros), trilogía aún inconclusa del valenciano Emilio Bueso no tiene nada que envidiarle en ambición y escala a los universos de fantasía más hiperbólicos que haya parido la literatura universal. Es una prueba de que desde España se pueden parir ideas de esas que solo podría adaptar Amazon gastándose los mil millones de euros por temporada que quiere gastarse en sus joyas de la corona. El mundo de insectos de Emilio Bueso, donde hay maletas hechas con alas de tábano, orugas como montañas y caracoles telépatas posee esas imágenes narcóticas que merecen ser recreadas en la (¿pequeña?) pantalla con todo el oropel de un gigante del streaming."

Marina Such recomienda 'El día que hicimos la Transición', de Ricard de la Casa y Pedro Jorge Romero

Marina Such es colaboradora de Xataka y redactora jefe de Fuera de series. Lo que propone no es un libro, sino más bien un relato corto que apareció en 1997 recogido en la antología Visiones 1997. Posteriormente se añadió a otras colecciones y se tradujo a otros idiomas.

"'El día que hicimos la Transición' (20 euros es un relato de viajes en el tiempo con potencial para ser una miniserie que aúne aventuras con un periodo clave en la historia reciente de España. Porque sus protagonistas, policías temporales, viajan desde el futuro con la misión de garantizar que el paso de la dictadura a la democracia se complete. Lo que no va a ser fácil."

Xoan Tallón recomienda 'Verdes valles, colinas rojas', de Ramiro Pinilla

Xoan Tallon es autor de obras como 'Fin del poema' o de 'Salvaje oeste' , su última novela. El periodista gallego escribe en la revista Jot Down, El Progreso y en El País, donde su prosa llama la atención cada lunes contando la actualidad deportiva. También colabora en el programa 'A vivir que son dos días' de la Cadena Ser.

Tallón cita una obra que podría adaptarse a una serie con cierto recorrido en pantalla : "No puedo decir que la serie fuese a tener éxito, pero sí me gustaría ver algún día 'Verdes valles, colinas rojas' (12,30 euros), de Ramiro Pinilla, convertida en una serie de tres o cuatro temporadas."

Y no es el único. Antonio Ortiz (más arriba presentado) se suma a la opinión del gallego: