"No estamos solos": México acaba de llevar al Congreso dos cuerpos de supuestos extraterrestres

"No estamos solos. Resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta": son las palabras del conocido ufólogo mexicano, Jaime Maussan . Lo sorprendente no es lo que dice. Sino dónde lo dice: en la Cámara de Diputados de México.

El periodista y también presentador del programa Tercer Milenio, que lleva décadas investigando fenómenos paranormales y ovnis, ha comparecido en el Congreso del país en una Audiencia Pública sin precedentes para pedir a los diputados legislar para reconocer la vida extraterrestre . En concreto propuso a los legisladores modificar la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para ello.

No sólo eso. Lo hace, además, presentando varios ejemplares de lo que supuestamente son habitantes de otros mundos.

Sí, cuerpos supuestamente no humanos que tenían más de 1.000 años . Evidentemente, no hemos podido comprobar qué es exactamente lo que el ufólogo llevó en esas cajas al Congreso. Ni hay, hasta el momento, otras pruebas aparte de esas dos criaturas disecadas y de apariencia humanoide que han sido mostradas en la Audiencia.

Él dice que los datos que tienen han sido analizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Una investigación (que tampoco hemos podido encontrar en Internet o no es pública) que sugiere, mediante análisis de carbono 14, que esos cuerpos se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, un alga que no permite el crecimiento de bacterias ni hongos.

El ufólogo hace hincapié en que estos cuerpos presuntamente extraterrestres no fueron recuperados en naves que cayeron sobre la Tierra, sino que estaban enterrados . Concretamente, forman parte de los nueve cuerpos encontrados en Cuzco (Perú) en 2017 y sobre los que hay un documental. Su fisonomía no corresponde a la de un humano (tienen tres dedos y cráneos alargados), pero cuentan con características similares.

"No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios", recalcó.

Según Maussan, existen pruebas suficientes para demostrar que existe la vida extraterrestre. "Nuestro universo consta de trillones de galaxias. De acuerdo a los últimos cálculos astronómicos nuestro universo puede estar formado por 100 sextillones de planetas. La posibilidad de que exista vida, incluso, inteligente son indiscutibles".

Es la primera vez que México encabeza una audiencia pública de este tipo . Una que ha reunido a investigadores de otros países sobre avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), ahora denominados Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI). A la conferencia han acudido y dejado sus testimonios pilotos y controladores aéreos, astrónomos de universidades como Harvard y expertos y políticos llegados de Japón, Argentina, Francia, Brasil y Perú. Lo hacen para subrayar la "frustración, el hostigamiento y las amenazas" que reciben quienes hablan de estos inexplicables fenómenos.

Se acumulan los testimonios

A finales de julio de este año, un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidió al Gobierno que informara de los datos que tiene tras escuchar la declaración de exmiembros del Ejército , quienes aseguran haberlos visto y que las autoridades guardan pruebas de ellos.

De hecho, Ryan Graves, exdirector de la Marina de los EEUU, quien ya participó en unas jornadas parlamentarias similares en Estados Unidos, también estuvo presente en la audiencia mexicana donde pidió lo mismo: que los ciudadanos tengan derecho a acceder a los documentos de las autoridades y que se aborde el peligro que los aviones comerciales y de las fuerzas aéreas enfrentan debido a estos objetos, que "desafían las leyes de la física".

A él le siguió Enrique Kolbrechk, controlador del Tráfico Aéreo en México, quien contó los eventos que presenció durante su jornada de trabajo: "Esto no son mitos ni leyendas, fenómenos así están comprometiendo la seguridad del espacio aéreo, con tecnologías muy superiores y diferentes. Son naves que aparentemente se conducen con voluntad de navegación determinada, que maniobran y manejan diferente a lo conocido, que aparecen y desaparecen, y que están violentando las leyes y los reglamentos".

Por último, desde la Universidad de Harvard, en Boston, intervino por videoconferencia el astrofísico Avi Loeb . "Es arrogante pensar que estamos solos en el universo, probablemente la existencia de estos seres es anterior a la presencia humana en la Tierra", señalaba. Loeb, que dirige el proyecto Galileo, habló de un objeto arrojado por una fuerza misteriosa e "impulsado por luz del sol": "De metro y medio, chocó contra la Tierra en 2014, se movía un 95% más rápido que las estrellas y era de un material muy fuerte”.

Imagen: Cámara de los diputados de México

