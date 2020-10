La NASA aterriza por primera vez en un asteroide: la misión OSIRIS-REx logra alcanzar la superficie de Bennu para recoger muestras

La OSIRIS-REx de la NASA ha logrado aterrizar en la superficie del asteroide Bennu. Un histórico logro y la primera vez que una nave de la NASA consigue tocar esta piedra de apenas 510 metros y que viaja a más de 100.000 kilómetros por hora.

La nave "minera" alcanza el ecuador de su misión. Lanzada el 8 de septiembre de 2016, el objetivo es volver sano y salvo en septiembre de 2023 con muestras tomadas de un asteroide. Unas muestras que los científicos de la NASA sospechan que pueden ser diferentes a todo lo que tenemos en la colección de meteoritos en la Tierra.

"La nave espacial ha hecho todo lo que se suponía que debía hacer", explica satisfecho Dante Lauretta, responsable de la misión OSIRIS-REx. A las felicitaciones se ha unido Jim Bridenstine, administrador de la NASA, con una frase que ejemplifica bien la importancia de la misión: "Estamos en camino de devolver la muestra más grande desde el Apollo. Si todo va bien, los científicos estudiarán esta muestra durante las generaciones venideras".

The back-away burn is complete 🛑✅ I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS