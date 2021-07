Ingenuity no se cansa de volar sobre Marte: ya lleva 10 vuelos y estos vídeos nos muestran cómo lo ve todo allá arriba

La gesta parece no serlo tanto cuando se repite una y otra vez, pero lo del helicóptero Ingenuity de la misión de la NASA y el rover Perseverance sigue siendo asombroso: sigue volando una y otra vez sobre el planeta rojo, y hace tan solo unos días realizó su décimo vuelo, el más complejo de los realizados hasta ahora y en el que alcanzó una altitud de 12 metros.

Ese nuevo hito viene precedido de un noveno vuelo cuyos datos fotogramétricos se han utilizado para generar espectaculares vídeos con Blender en los que podemos ver, por ejemplo, cómo vería Ingenuity Marte si tuviera una cámara frontal.

La NASA indicaba antes de se décimo vuelo que Ingenuity tendría que recorrer 10 puntos intermedios durante su trayecto de casi tres minutos. Ese vuelo ha supuesto cruzar la barrear de la primera milla recorrida en el aire por parte de Ingenuity en todos sus vuelos combinados, y desde luego vuelve a demostrar una capacidad que ha superado todas las expectativas del NASA JPL.

Here is a look back at the 9th Flight of #MarsHelicopter

It was the longest flight to date and took Ingenuity over a large dune-covered area called Séítah.

I reconstructed the flight path with photogrammetry from the helicopters NAV images and animated it in @Blender (2x speed) pic.twitter.com/BqZB2J6gsL