Colonizar Marte nos va a romper literalmente el corazón

La conquista de Marte es el próximo gran salto de la exploración espacial, pero el cuerpo humano no ha evolucionado lo suficiente para sobrevivir en el espacio profundo. Esto es un grave problema, puesto que nos exige tener tecnología puntera para enviar una tripulación al planeta rojo, pero también hay un cuello de botella biológico.

El otro peligro. Históricamente, la principal preocupación médica ha sido el riesgo de cáncer por la exposición a la radiación cósmica. Sin embargo, un nuevo estudio financiado por la NASA ha puesto el foco en otro órgano vital como es el corazón.

Esta investigación ha analizado cómo los estresores de los vuelos espaciales afectan a nivel cardiovascular, y para ello se ha sometido a un grupo de ratas a una combinación de descarga de las patas traseras, simulando los efectos de la microgravedad, y a ráfagas de iones pesados que emulan los rayos cósmicos que nos encontramos en el espacio. Todo esto, obviamente, en un simulador especializado.

El resultado que presenciaron fue que la radiación indujo fibrosis perivascular que es un engrosamiento y endurecimiento del tejido que hay alrededor de los vasos sanguíneos del corazón. Algo que puede dificultar mucho que pueda hacer su trabajo correctamente y distribuya la sangre por todo el organismo.

Pero lo más preocupante es que esta fibrosis no aparece de manera instantánea, sino que se hace visible muchos meses después de la exposición a estas condiciones. Y para que nos hagamos una idea, con una dosis de radiación de 0,75 Gy, una cantidad que los autores consideran relevante para las misiones a Marte, el colágeno perivascular llegó a duplicarse a los 360 días generando esta fibrosis.

Hay varios matices. Con estos resultados en la mano han surgido informaciones que apuntan categóricamente a que viajar a Marte puede aumentar el riesgo de infarto. El problema es que esta información proviene de extrapolar datos epidemiológicos humanos sobre las mutaciones genéticas, puesto que en el experimento con ratas la muestra genética fue muy pequeña.

Tampoco es del todo exacto el hecho de atribuir el daño que se genera en el sistema inmunitario únicamente a la radiación. Aquí los propios datos del estudio indican que fue la simulación de la microgravedad la que redujo significativamente un tipo específico de las células encargadas de nuestra defensa interna, mostrando la complejidad de aislar qué factor del viaje espacial es más dañino.

Las recomendaciones. Actualmente, los expertos sugieren a la NASA un límite de dosis para toda la carrera de un astronauta de unos 600 milisieverts, pensando sobre todo en evitar la aparición de un cáncer. Pero los nuevos hallazgos demuestran que el sistema cardiovascular sufre alteraciones estructurales importantes por la radiación y la falta de gravedad. No obstante, todavía necesitamos estudios con exposición prolongada de radiación para actualizar estas recomendaciones y, por ende, los objetivos que se deben marcar en el diseño de futuras tecnologías.

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