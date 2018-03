"Nos interesa tener más memoria que si el chipset es Qualcomm o MediaTek", Carlos Cano (Alcatel España)

Alcatel ha presentado en el Mobile World Congress sus nuevos Series 1, Series 3 y Series 5. Tres móviles Android con pantalla 18:9 y precios muy contenidos. Después de repasar su diseño con Hagen Fendler, hablamos con Carlos Cano, presidente de Alcatel España para que nos explica su visión sobre la compañía y su posición situación actual en el mercado de smartphones.

Cuál es la situación de Alcatel

Recientemente hemos leído datos donde se muestra que el mercado global de móviles empieza a contraerse. ¿Cómo es el caso de Alcatel? ¿Tenéis esa sensación?

Vamos a ver. Creo que ocurre a nivel mundial pero puedo hablar más desde el punto de vista de España. En años anteriores el mercado de operadores ha ido bajando, pero se compensaba con la subida del open market. Este año, lo que nos hemos encontrado es que los operadores han bajado, incluso menos que otros años, pero el mercado libre no ha subido, por lo que hemos entrado una fase horizontal. Nos encontramos en un momento en que notamos que esa curva de crecimiento se empieza a estabilizar.

¿Durante cuánto tiempo se va a mantener? ¿Volverá a subir o empezará a decrecer?

Quién lo sabe, es complicado. Al final depende de muchos factores y puede haber una tecnología que cambie la situación. Hoy por hoy aparentemente no se prevé algo muy radical en los próximos dos o tres años, por lo que el volumen va a estar más o menos estabilizado.

¿Crees que España es un buen reflejo del mercado mundial?

Somos reflejos de muchas cosas. Muchos fabricantes están probando España como un experimento para entrar en otros mercados, con lo cual algo debemos tener. Cuando era joven, Zaragoza era un ciudad tipo. Si algo funcionaba allí, funcionaba en el resto de España. Esa una sensación personal, pero si otros fabricantes están llegando por algo será. España como país tipo para entrar en Europa.

¿Qué rol juega Alcatel en el mercado español?

Somos una marca muy establecida dentro del mercado español, con más de 25 años. A día de hoy somos tercer fabricante de España, después de Samsung y Huawei, en unidades vendidas. No podemos compararnos con otros fabricantes que venden móviles de 500 o 600 euros, por eso hablamos de unidades. Más de 25 años, una de las tasas de fallo más bajas dicho por nuestros clientes y el objetivo de democratizar la tecnología. Muchos tienen pantallas 18:9 en móviles de 150 euros, pero nosotros la tenemos desde 99 euros. Nos adelantamos a esa parte del mercado que sabemos que acabará llegando.

Los datos sobre el tercer fabricante de España tienen muchos ganadores dependiendo de a quién preguntes. ¿Qué tiene Alcatel para competir contra todos ellos?

Por debajo de los cien euros, tenemos cerca de un 25 o 30% del mercado. Con la llegada de las pantallas 18:9 y Android GO nos va a permitir crecer en este segmento. Ninguno de nuestra competencia tiene este tipo de dispositivos.

Catálogo actual, Android GO y procesadores

Hace unos años teníais el Idol 4 que costaba por encima de los 400 euros, ¿es el Series 5 y sus 229 euros el tope de gama de Alcatel? ¿Vais a sacar un gama alta más adelante?

¿A qué llamas gama alta? El Series 5 es nuestro tope de gama, pero la estrategia de la compañía es multimarca. Alcatel se centrará en dispositivos con precios inferiores a los 250 euros, después tenemos a Blackberry para competir contra los terminales de gama alta de 500 o 600 euros.

¿Blackberry únicamente para gama alta?

¿Crees que Alcatel tiene fácil vender dispositivos por 300 o 400 euros? Ya no hablemos de 500 euros. Al final es más fácil si tienes otra marca que sí tiene más facilidad para afrontar ese rango. Este año el tope del catálogo de Alcatel es de 229 euros y de ahí para abajo.

Una pregunta obligada. ¿Hay margen para la diferenciación en un mercado en el que todos los fabricantes están abrazando tendencias como las pantallas 18:9 o las dobles cámaras? El Series 5 tiene un diseño asimétrico muy especial, pero el Series 3 y el 1 más tipo?

Se parecían antes, pero ahora pon un dispositivo de 99€ con pantalla 18:9 al lado de uno de 16:9 del mismo precio y dime si se parecen, con la pantalla encendida obviamente.

Pongamos que estamos en verano y todos los móviles tienen pantalla 18:9.

Estamos en un mercado que quien da primero, da dos veces. Nosotros ya tenemos pantallas 18:9 por menos de cien euros, el resto ya llegarán.

En el pasado habéis trabajado con chips Qualcomm, sin embargo ahora volvéis a MediaTek. ¿De qué depende la apuesta por uno u otro? ¿Creéis que el público es receptivo ante esta elección o es un detalle secundario?

No es un tema año a año, es un tema de gama de producto y fijarnos en qué chipset nos proporciona lo que necesitamos para cada gama. Tengo una opinión personal, si se me estropea la lavadora compraré la que el vendedor de la tienda quiera ya que no tenga conocimiento. Dentro del sector de móviles sí estamos más informados, se habla mucho de RAM, chipset, megapíxeles... pero en el caso de las pantallas 18:9 eso se ve. Tu lo pones encima de la mesa y cualquiera lo ve. Si es MediaTek o tiene 4GB de RAM eso no lo ves. Hemos apostado por algo que el usuario puede percibir perfectamente entre uno y otro.

Todos tenemos un miembro de la familia friki o techie que nos recomendará tal o cuál móvil. El boca a boca quizás es más importante que no lo que se ve o no.

Al final, que la cámara tenga ocho, trece o 'n' megapíxeles es relativo. ¿Vas a imprimir las imágenes? ¿Necesitas 18 megapíxeles? Obviamente hay cámaras mejores que otras pero hay que encontrar justo el punto medio y qué nivel creemos que es suficiente para cada usuario y ver si le podemos dar más. Además del 18:9, estamos potenciando los 2GB de RAM en nuestros dispositivos. Recibimos quejas que al cabo de un tiempo se quedaban colgados si tenías muchas aplicaciones y aquí el tener más memoria sí nos interesa más en este momento que no si el chipset es Qualcomm o MediaTek. Que desde luego creo que luego es más complicado que la gente lo entienda a la primera.

Fuisteis los primeros en anunciar un móvil bajo Android GO con el Alcatel Series 1. ¿Cómo es trabajar con Google? ¿Veremos más dispositivos bajo este proyecto? ¿Ha sido fácil?

Creo que veremos más dispositivos. Creo que sí vamos a continuar trabajando, aunque esta elección queda por encima nuestro. Android GO tiene una ventaja fundamental, necesitas menos memoria para que los terminales funcionen. A día de hoy contar Android GO es complicado, pero es cosa de formar a la gente.

¿Se va a promocionar Android GO directamente? ¿Se venderá libre o por operador?

Sí lo vamos a publicitar porque es la principal característica del Alcatel Series 1. Es muy barato y esperamos que funcione bien. Dos operadores en España lo han seleccionado y lo vamos a tener con ellos. En libre todavía no se venderá, a día de hoy es difícil explicar que tiene Android GO. Serán dos modelos, el de 2GB será libre y 1GB para operadores. Aquí sí puede funcionar el boca a oreja que decías. Es una decisión a nivel local, pero hemos pensado que lo mejor es ir de la mano del operador para Android GO, dejando el Android tradicional para el mercado libre.

¿Qué hay de Android One? ¿Lo habéis intentado?

Ha habido cosas, pero no ha fructificado en nada concreto. No sé si habrá algo en un futuro. Nosotros estamos muy pendientes de todas las cosas que puedan surgir en el mercado.

Vemos que el Alcatel Series 3, al contrario que el 5, sí llevará Oreo en su salida. ¿También se actualizará el Series 5? ¿Se ha pensado incorporar Android puro o tender hacia una capa minimalista?

No creo que se vaya a un diseño minimalista. Añadimos cosas, alguna función para la cámara o gestos que añadan valor útil para el usuario final. Siempre va a ver algo propio. [[Alcatel nos informa que no pueden prometernos fechas de actualizaciones]]

Tema diseño. ¿Qué opinión tenéis del 'notch', al estilo del iPhone X? ¿Creéis que os vais a subir a ese carro?

No sé, no damos una opinión. (Risas).

Recuerdo el botón 'Boom Key'. También llamó mucho la atención el A5 LED. Sin embargo veo los nuevos series 1, 3 y 5 y son bastante diferentes al año pasado. De un año a otro no logro encontrar una continuidad, ¿es solo una impresión? ¿Cuáles son las líneas reconocibles del diseño de Alcatel?

Una de las cosas es que quizás hemos puesto los pies en la tierra. Ahora somos más pragmáticos. El diseño del Series 5 es algo especial, pero en general todos siguen una misma línea con diseños más bonitos que los del año pasado. Una característica clave son las pantallas 18:9. El año pasado apostamos por el A5 LED, teníamos ilusión pero no funcionó. Siempre hemos tenido algo diferente, el 'Boom Key' o la 'reversibilidad del teléfono', ahora apostamos por algo que cualquier ve y son las pantallas 18:9 a precio reducido.

De entre todos los productos actuales, ¿con cuál se queda? ¿Cuál cree que dentro de unos años recordará con más cariño?

Como toda la gama tiene 18:9, quizás debería hablar de todos. Nuestro último gran éxito dentro del mercado español fue el Pop C7. ¿Por qué? Cuando todos los móviles eran de 4 o como mucho 4,5 pulgadas, nosotros llegamos con cinco pulgadas. La primera reacción fue; ¿dónde vais? Pero fue un éxito. Ahora presentamos pantallas 18:9 a un precio que nadie más tiene. El volumen nos lo va a dar el Series 1, pero la estrella debería ser el Alcatel 3. Tiene de todo por 149 euros; lector de huellas, 18:9, reconocimiento facial...

Posición frente a más fabricantes y otros dispositivos

Recientemente están llegando fabricantes chinos con una política muy agresiva de precios. ¿Cómo os afecta? ¿Va a obligaros a cambiar de estrategia

Ante esto no hay que ponerse nerviosos. Durante 25 años han entrados muchos fabricantes, otros se han ido, hay gente nueva... estamos encantados que venga la competencia. Ha venido Xiaomi, va a venir Oppo... no tenemos problemas con que lleguen, conviviremos con ellos como hemos convivido con otros.

El sector de las tablets no vive su mejor momento. ¿Siguen teniendo tirada o ha quedado como un producto muy de nicho?

Tienen su mercado, no es un producto de nicho. Tienen su mercado estable. Hemos entrado con tablets de siete y diez pulgadas por debajo de cien euros con dos opciones importantes: control parental para niños y otra para adaptar la luminosidad de la pantalla. Es algo diferente que podemos suministrar.

Para tablets básicas para consumir multimedia en casa de acuerdo, ¿pero qué hay del mundo más avanzado? ¿Es Android suficiente?

Tenemos 2 en 1 en diez y doce pulgadas con Windows 10. Lo estamos haciendo con Microsoft. Sí nos gusta Android, pero tablets WiFi y conectadas más de entrada.

En anteriores eventos habéis presentado wearables y dispositivos para el hogar. Este año más allá del Linkzone LTE no hemos visto nada.

Sí es cierto, hemos presentado los dos routers, que ya teníamos, ahora con un 4G mas rápido. Seguimos teniendo wearables pero no novedades. Aquí sí diría que es más de nicho. Todos los fabricantes empezamos con ilusión pero el mercado es el que es. No es el 'core business' de la compañía.

TCL acabará llegando como marca independiente

¿Qué lanzamientos podremos ver próximamente en el mercado? ¿Hacia donde se enfoca el catálogo de Alcatel?

¿Hemos lanzado siete equipos y queréis más? No vamos a ir a la gama alta. Por encima de 229 euros no lanzaremos nada. [No esperemos un Series 7 nos dicen]. En el precio medio del equipo no nos podemos comparar con otros como Apple. Nosotros somos como Renault y no queremos cometer un fiasco como el Phaeton. Nos sentimos contentísimos con ese tope. Coge un Alcatel Series 5 y compara con un Sony, LG o Huawei con ese mismo nivel de precio. El posicionamiento de Alcatel es de gama de entrada, la gama alta queda para otra marca de la compañía.

¿Llegará TCL como marca independente a Europa?

TCL llegará. En Europa y España ya tiene televisiones. De smartphones todavía no. Al final Blackberry no deja de ser producto orientado al mundo empresarial y profesional. El resto de terminales Alcatel y quizás TCL, sí van a ser de un uso más personal. [TCL se colocaría entre Alcatel y Blackberry. Algo que coincide con lo que Stefan Streit, director de comunicación de TCL, ya nos comentaba.]

Blackberry tenía dispositivos más económicos.

Blackberry tenía. El acuerdo que tenemos firmado, el software se sigue haciendo en Canadá, pero nosotros diseñamos, fabricamos y nos encargamos de la venta de sus equipos. Nuestra estrategia es multimarca y algún día TCL estará en el medio. Ya veremos.

TCL trabaja en pantallas OLED. ¿Cuándo estará Alcatel listo para presentarlas en sus dispositivos?

No sé si TCL fabrica OLEDs. Es un terreno complicado. Sí sabemos que en todo el portfolio de este año las pantallas son nuestras. Tener pantallas internas nos da una ventaja competitiva.

¿Cuándo veremos el primer terminal con eSIM? ¿Cómo cambiará vuestro catálogo cuando llegue el 5G?

Es independiente. Para objetos conectados sí hay algún proyecto con eSIM. La llegada del 5G es independiente, aunque pueda llegar en paralelo. Yo te diría, ¿qué cambio hubo del 3G al 4G? Me acuerdo cuando se lanzó la SIM y había que explicar que el número de teléfono estaba en la tarjeta. Ahora volvemos a empezar de cero.

Un deseo y objetivos de Alcatel para 2018.

Ser mayores de edad y que la gente nos empiece a conocer, no solo por debajo de los cien euros. Nuestro objetivo es entrar entre 100 y 150 euros. El terminal Series 3 tiene que ser la estrella con su precio de 149 euros. Le pido conseguir un 10-15% en ese rango, actualmente tenemos un 5% pero somos ambiciosos.