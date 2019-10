Amazon imagina un mundo repleto de asistentes donde no necesariamente usemos Alexa para todo: entrevista a Michele Butti, director internacional de Alexa

Golpe de Amazon encima de la mesa en su evento #AskAlexa. A la renovación y el crecimiento de su ecosistema para el hogar se le unen varios dispositivos que demuestran que los de Settle están listos para dejar el hogar y lanzarse a conquistar la calle con sus Echo Buds o las Echo Frames. ¿Hacia dónde se dirige Alexa y cómo ha llegado hasta aquí? Hemos hablado con Michele Butti, director de Alexa Internacional para dilucidar el presente y el futuro del asistente de voz de Amazon.

De ventas y rentabilidad

Renovación de los altavoces Echo y los todos los focos puestos sobre el Echo Studio, el altavoz más ambicioso en cuanto a calidad de sonido. Sin embargo, otros como el Echo Dot han sufrido una actualización a priori simple que viene a responder de una vez por todas a la pregunta que más realizan los usuarios: "¿qué hora es?". De todos los altavoces de Amazon, ¿cuál es el que tiene mejor acogida? ¿Cuál es la cuota de mercado de cada uno?

Nosotros no pensamos tanto en cifras, sino en ofrecer productos que atraigan a diferentes tipos de usuarios para que los usen con frecuencia. No es solo el éxito de un producto, sino en ofrecer una buena experiencia.

No obstante, el Echo Dot es el altavoz más vendido, no solo de los Echo, sino de los altavoces en general en todo el mundo, también en España. Y estamos muy contentos de que el nuevo Echo Dot llegue también a España prácticamente al mismo tiempo que aquí. La generación anterior lo hizo muy bien.

El nuevo Echo Dot integra un reloj para responder inmediatamente a una de las preguntas más frecuentes

En estos años Amazon ha invertido mucho en i+D, miles de empleados, dispositivos a precios bajos... ¿Cuál es la estrategia para recuperarlo

La apuesta de Amazon en innovación es a largo plazo. Tengo la suerte de llevar en Amazon 13 años y cuando lo hice, algunos familiares y amigos estaban preocupados porque Amazon estaba realizando una gran inversión y no parecía que fuera rentable en el momento. Claramente Amazon tiene una perspectiva a largo plazo. Al principio de una nueva tecnología o del ecommerce el punto de vista no es ser rentable a corto plazo.

"si creamos el suficiente valor, en el futuro tendremos la oportunidad de lograr beneficios"

Mira por ejemplo el fullfillment, nos ha llevado años llegar hasta donde estamos. Al principio no nos centramos en la rentabilidad, sino a qué clientes les gustará. Estamos convencidos en que si creamos el suficiente valor, en el futuro tendremos la oportunidad de lograr beneficios, pero primero hay que crear valor.

Privacidad

En este evento de Amazon hemos visto nuevas features en el área de privacidad orientadas a borrar datos, conocer qué datos ha captado Alexa y cómo los ha logrado. ¿Qué hace Amazon con esos datos personales: se guardan, se usan, se venden?

Sabemos que esto es clave para los clientes. Todo comienza con los clientes y en esto queremos ser claros: en el evento hemos resumido las nuevas características que llegan a Alexa en materia de privacidad. Hay un par de cosas importantes sobre el manejo de datos: reciben una encriptación antes de subirlos a la nube y allí son almacenados con la máxima seguridad, estamos muy orgullosos de cómo funciona este servicio.

"Nosotros no estamos en el negocio de la venta de datos (...) los usamos para personalizar la experiencia"

Los datos son claves para que Alexa sea inteligente porque de hecho son la forma en la que Alexa aprende. Con los datos le enseñamos a entendernos, a saber lo que queremos. En una fase beta de testeo de Alexa antes de su lanzamiento, lo probamos mi mujer y yo. Ella es uruguaya, así que habla con un acento y yo con otro y así es como Alexa aprende. Alexa es capaz de entender a un usuario con acento italiano — Michele Butti tiene un leve acento italiano — gracias a los datos, es su manera de mejorar.

Nosotros no vendemos datos, no estamos en ese negocio. Tampoco lo usamos para lanzarte publicidad. Nuestro uso se centra en personalizar la experiencia, así sabemos qué música es la que más te gusta, las skills que más te gustan, etc.

No es la primera vez que se hace público incidentes que hacen que los usuarios cuestionen la privacidad de Alexa. ¿Crees que las nuevas funcionalidades implementadas van a ayudar a restaurar la confianza en la marca y el dispositivo?

La confianza es fundamental. Trabajamos duro para proteger y mantener la confianza que los usuarios tienen en nosotros. Las características presentadas hoy hacen que controlar la privacidad y la visibilidad de forma más sencilla, pero no es que la privacidad en sí haya cambiado demasiado.

Con órdenes como "Alexa, why did you do that?" o "Alexa, what did you hear?" o la posibilidad de borrar grabaciones hemos dado a los clientes una visibilidad completa de lo que han dicho, pueden oír los audios, pueden saber de dónde sale la información usada... y pueden eliminar las grabaciones si así lo desean, al completo o una por una de forma más fácil.

¿No hay otra forma para mejorar el servicio que ofrece Alexa que no incluya la supervisión humana de audios grabados por Alexa?

No soy un científico, pero todavía no es posible hacerlo de forma completa. La manera predominante para entrenar su inteligencia todavía necesita de datos. Como me han explicado a mi, tú enseñas a tus hijos aconsejándoles cómo hacer las cosas, pero necesitan ejemplos y estos los dan los humanos. Y es caro para nosotros, así que estamos mejorando nuestras tecnologías continuamente para requerir cada vez menos.

¿Cuándo llegarán todas estas nuevas funciones a España?

No tengo una fecha específica. Nosotros intentamos que llegue todo lo antes posible. Tenemos miles de personas trabajando muy duro para que nuestras innovaciones lleguen a todos los países. Hace menos de un año que Alexa llegó a España y estamos listos para seguir lanzando dispositivos allí, algunos llegarán antes y a otros les costará más.

Investigación y desarrollo

En Xataka venimos de España, un lugar donde se habla catalán, gallego, euskera...¿tenéis localizadas estas lenguas? ¿qué cabe esperar a los catalanoparlantes, euskaldunes, gallegos?

Insisto: nuestro punto de partida son los clientes. En la India muchos nos preguntan ¿qué pasa con el Indi? Contamos con Cleo, una herramienta para que los usuarios enseñen lenguas a Alexa mediante ejercicios porque así es como empezamos un idioma.

Para nosotros es muy importante seguir incorporando lenguas. Justo acabamos de anunciar el castellano para Estados Unidos. Estuve el año pasado cuando lanzamos Alexa en español, sabemos que es importante, pero hoy no tengo un anuncio para hacerte sobre idiomas como el euskera o el catalán.

Bueno, si yo fuera Amazon mi estrategia pasaría por lanzar antes el Indi que el euskera porque hay más personas que lo hablan

Piensa que todo comienza con esas personas que nos ayudan con los datos a aprender Indi, quizás es momento de que los que habláis euskera uséis la app para enseñarle el idioma a Alexa.

Antes de este #AskAlexa nos preguntábamos a qué dispositivos le veíais sentido añadir voz tras microondas y coches, pero en este evento en el que habéis presentado unas gafas y un anillo ya hemos visto que os atrevéis con todo.

Claro, la voz es la interfaz más natural. El nacimiento de Alexa se inspiró en Star Trek, en ese escenario futurista y de ciencia ficción. Estar en el Enterprise y conectarte a la tecnología de la nave mediante la voz. Usar la voz no requiere entrenamiento y se adapta bien en múltiples situaciones.

Estuve cuando presentamos el microondas el año pasado y había bastante escepticismo y ahora los usuarios lo adoran. Debe haber innovación y creatividad para ofrecer una mejor experiencia.

La segunda pregunta tiene que ver con a compatibilidad: ¿pensáis en lanzar dispositivos compatibles con otros asistentes de voz para ampliar la base de potenciales usuarios o consideráis una fortaleza que solo integren Alexa?

Bueno, Alexa ha sido amiga de Cortana durante mucho tiempo. Y bueno, puedes usar los Echo Buds con el asistente de tu teléfono, sea Siri o Google Assistant.

Nosotros nos imaginamos un futuro donde la inteligencia artificial sea proporcionada por múltiples servicios y las voces lleguen desde varios lugares. Y nos gusta pensar en un futuro donde te puedas sentir más cómodo usando la AI que proporcione tu hospital y puedas hacerlo.

"Nosotros nos imaginamos un futuro donde la inteligencia artificial sea proporcionada por múltiples servicios y las voces lleguen desde varios lugares. Y nos gusta pensar en un futuro donde te puedas sentir más cómodo usando la AI que proporcione tu hospital y puedas hacerlo"

Posición en el mercado

El core de la voz de Google parece ser el obtener información de la que se buscaría en su navegador, el de Siri controlar reproducción multimedia y comandos del teléfono, el de Amazon utilizarlo para el ecommerce y en menor medida para la domótica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el tema? ¿Cuál es el core de Alexa?

Esta es fácil: los clientes. No voy a valorar la clasificación o razones de los demás, pero para nosotros cada decisión está basada en el cliente. Yo no veo Amazon como ecommerce o cosas para la casa, sino el acceso del cliente al mundo.

El ecommerce fue una oportunidad para nosotros para servir a los usuarios productos a buenos precios, pero la música, vídeo, Prime, marketplace y toda la innovación llega desde el cliente, a veces no nos entienden los medios o los inversores pero para nosotros es fácil tomar decisiones con esa premisa: nos gusta estar cerca del cliente.

La carrera por la voz a la escala actual seguramente la empezó Apple en 2011. Desde entonces, Siri parece haberse estancado, pidiendo a los usuarios que sean sus programadores (con la app Atajos) en lugar de dar soluciones finales directamente. ¿Qué hace Amazon para que no le ocurra lo mismo? ¿Qué obstáculos principales hay a la hora de avanzar hacia un ‘Her’ por ejemplo, con conversaciones 100% naturales y plena sincronía?

Tomamos la inspiración de lo que le gusta al cliente, por los datos. No miramos a los competidores. Creo que tenemos un gran talento y una pasión sincera por innovar y por la ciencia. Con Alexa estamos dispuestos a probar mucho, a innovar, a ser malentendidos, a movernos rápido... pero no es tanto cuestión de correr: empleamos el tiempo que estimamos correcto.

"No cogimos el producto americano (Alexa) y lo llevamos a España, sino que lo reconstruimos completamente"

Cuando introdujimos Alexa en español muchos nos preguntaban por qué no habíamos llegado antes cuando en Estados Unidos ya llevaba tres años: lo hicimos cuando estaba preparado para el público español. No cogimos el producto americano y lo llevamos allí, sino que lo reconstruimos completamente, no solo la voz, sino también la cultura, el sentido del humor, pasiones. Nos movemos rápido pero solo lanzamos algo cuando creemos que está listo.

Estamos comprometidos con hacer a Alexa más conversacional, algunos de los últimos anuncios que hemos realizados se orientan en este sentido, a que entienda mejor los contextos y lo que se le pide.