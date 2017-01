Un mes usando Smappee, el gadget para conocer al instante el consumo de cada electrodoméstico

He de confesar que llevaba mucho tiempo queriendo probar Smappee, el gadget que te permite conocer al instante el consumo de cada electrodoméstico del hogar desde tu móvil. Así que cuando desde Podo nos ofrecieron probarlo -está disponible rebajado para sus clientes- no pude resistirme, y tras un mes trasteando con el aparatito, os traigo mis impresiones.

Para quienes no lo conozcan, Smappee es un gadget que promete no sólo medir nuestro consumo eléctrico instantáneo, sino también distinguir qué electrodomésticos lo están produciendo. Esto que puede ser realmente útil a la hora de mejorar nuestro uso de la energía y, por ende, ayudarnos a reducir la factura eléctrica. Veamos si cumple lo prometido.

Puesta en marcha de Smappee

Instalar Smappee en casa es relativamente sencillo si tenemos el más mínimo conocimiento de electricidad. El único paso ligeramente delicado implica colocar una especie de clip en el cable de fase de nuestro cuadro eléctrico (donde están los interruptores diferenciales, también llamados "plomos" o"fusibles").

Lo más delicado es instalar el clip sensor en el cable de fase de nuestra acometida, en el cuadro eléctrico de casa

Este clip (marcado en verde en la foto) va conectado por cable al aparato en cuestión (la cápsula blanca que emite una luz verde), y este a su vez se conecta a nuestra WiFi, para así enviar los datos que recopila a nuestra cuenta, a la que podremos acceder desde nuestro ordenador, móvil o tablet, incluso remotamente.

Como se puede ver, la instalación no es todo lo limpia que uno quisiera. Hay dos cables involucrados (el del sensor y el de alimentación) y en los cuadros eléctricos no suele sobrar mucho sitio. Pero quizás lo realmente engorroso es encontrar un enchufe cerca del cuadro eléctrico (que suelen estar altos) para que quede bonito y no tengamos la entrada de casa con cables colgando. Ahí es donde igual necesitas algo más de conocimientos o la ayuda de un electricista para que coloque un enchufe junto al cuadro.

Por lo demás, una vez instalado, el aparato se configura prácticamente solo y todo el proceso es rápido, sencillo e intuitivo, pudiendo hacerlo todo cómodamente desde el sofá con el móvil o tablet.

Primeras horas con Smappee

Las primeras horas con Smappee son un poco aburridas. Al principio, solo tenemos información sobre nuestro consumo instantáneo y nuestro consumo fantasma (y, si tuviéramos una instalación fotovoltaica, lo que esta aporta).

Hay que tener un poco de paciencia al principio, porque no detecta todos los aparatos a la primera

Esto se debe a que Smappee necesita tiempo para ir detectando los diferente electrodomésticos, algo que hace automáticamente a través de su consumo y de la "huella eléctrica" que producen cuando se encienden y apagan. Así, a medida que pasan los días, veremos que nos va reconociendo nuevos aparatos, y pronto tendremos los más importantes identificados.

En este punto habría que habría que hacer un pequeño inciso aclaratorio. Y es que si bien Smappee va detectando nuevos aparatos, no es que los "reconozca". Es decir, no te sale "ya tengo controlada tu lavadora", sino que muestra un nuevo aparato sin nombrar que tú mismo debes etiquetar basándote los datos que te da sobre su potencia y las horas en las que lo has usado.

Para facilitar esta tarea, la aplicación incluye varias funciones muy útiles, como la posibilidad de enviarte una notificación cuando un aparato en cuestión se encienda, práctico para saber cuál es o para tenerlo "vigilado", como la tele o la consola de los niños.

También dispone de un sistema de identificación manual -básicamente, hay que encender y apagar el electrodoméstico según te indica la aplicación- ideal para añadir esos aparatos que se resiste a detectar.

Smappee, un mes después

Smappee se va haciendo más útil según pasa el tiempo

Tras un mes de uso es cuando Smappee empieza a ser realmente útil. Lo más interesante es sin duda el resumen visual de todo tu consumo por días (y horas, si quieres), que además incluye un recuento desglosado de lo que gasta cada electrodoméstico.

Este recuento es más útil cuantos más electrodomésticos tengas identificados, algo que ha mejorado significativamente desde la última actualización del sistema. Aún así, hay bastante consumo sin asignar, ya que le cuesta reconocer algunos aparatos (como el aire acondicionado o la lavadora) y no siempre detecta cuando se encienden algunos (como la televisión o la inducción).

Smappee no es imprescindible, pero sí una herramienta muy útil para ahorrar energía

Pero a pesar de no ser perfecto, sigue siendo muy útil poder detectar de un vistazo dónde están tus "oportunidades de mejora", cuánto supone el consumo fantasma o en qué días has gastado más.

Teniendo en cuenta su precio, 235 euros en Amazon en un pack que incluye un enchufe que podemos controlar remotamente, no diría que Smappee sea un aparato imprescindible en el hogar. Pero si te gusta controlar tu consumo eléctrico e ir mejorando la forma en la que utilizas la energía, no se me ocurre una manera más sencilla e intuitiva de hacerlo.

Los test se han realizado en un equipo con componentes cedidos por ASUS. El procesador ha sido cedido para la prueba por parte de Podo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.