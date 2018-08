"Quizá España tiene que estar en otro huso horario": Josep Borrell no descarta la medida si se aprueba el fin del cambio horario

Ha sido en un encuentro con los medios de comunicación. Pero Josep Borrell, el Ministro de Exteriores de España, se ha mostrado abierto a la idea de que España se cambie a "otro huso horario" si finalmente se aprueba la propuesta de la Comisión Europea de eliminar el cambio estacional de la hora.

Primeras reacciones a la propuesta de Juncker

"Quizá España tiene que estar en otro huso horario. Francamente, no lo sé. Demos la oportunidad al Parlamento Europeo a ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes", ha dicho el ministro según informa El País.

No obstante, rápidamente ha aclarado que, ahora que la propuesta está encima de la mesa, "todos los países tendrán que explicar su punto de vista y en qué medida eso favorece o no los procesos de conciliación de la vida familiar, adaptación de horarios a las horas de luz y consumos de energía".

El viejo debate del huso horario

Este es un debate recurrente desde que el 16 de marzo de 1940 a las once de la noche España cambió de huso horario para tener oficialmente la hora continental, la de Alemania, Francia o Italia. El Gobierno del General Franco argumentó que el cambio se hacía por "la conveniencia de que el horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos".

Décadas después, el debate sobre si el país debería volver a su huso ‘natural’ sigue vigente. Esta medida suele ser citada como una parte de la política de racionalización de horarios españoles. Mariano Rajoy, el anterior presidente del Gobierno, ya lo planteó en 2016. Y de hecho, el Senado aprobó una declaración para pedir al Gobierno el cambio en abril de ese mismo año.

Teóricamente, de esa forma, los españoles saldrían antes de trabajar y se mejoraría la conciliación familiar. No obstante, no todo el mundo está de acuerdo. Expertos como Martín Olalla han llegado a decir que la discusión era “absurda”, “ridícula” y “científicamente estéril” porque los husos horarios no son un buen indicador para evaluar la 'racionalidad' de los horarios. Hay que tener en cuenta muchas más cosas.

Eso sí, con la propuesta de la Comisión todo cambia y habrá que estudiar profundamente cómo se adapta el país al (aún desconocido) nuevo sistema horario europeo.