Por primera vez en España, una comunidad produce más que el 100% de su demanda con viento: Aragón

El cierzo sopla con mucha fuerza. Aragón ha apostado por la energía eólica como ninguna otra comunidad autónoma en España y los resultados hablan por sí solos. Los últimos datos de Red Eléctrica desvelan un hito sin precedentes: Aragón es la primera comunidad autónoma en producir más energía eólica que su consumo interno.

Más del 100% para la energía eólica. Aragón produce anualmente más del equivalente al 100% de la energía que necesitaría con el viento y además tiene exceso para exportar a otras comunidades. Con los datos hasta septiembre del año pasado, la comunidad aragonesa produjo un total de 7.984 GWh, más que los 7.766 GWh de demanda en ese mismo periodo.

Hablamos de una tasa del 102,8%, pero posiblemente el resultado final haya sido superior, ya que la producción de energía eólica durante el último trimestre suele ser superior. Más en esta ocasión, donde los últimos meses del año sopló el aire con especial intensidad. La cifra final de 2021 fue de 8.160 GWh.

No significa que solo se sirvan del viento. Aragón produce más energía eólica que su consumo interno de hogares e industria, pero no significa que funcione únicamente con esta energía. Aragón sigue necesitando tirar de otras fuentes de energía en muchas ocasiones (más del 60%), ya que esta producción no es una constante. Sí ocurre que al final del año y gracias a los picos de generación, el balance total ha sido positivo en comparación con lo que han gastado.

“Estamos rodeados de regiones deficitarias (Cataluña, Valencia, Madrid y País Vasco) y, en todo caso, Red Eléctrica envía la energía a donde la requiere, por ejemplo, si hay una tormenta en Galicia y es necesario. Sale a la red y va a donde tenga a bien el operador para satisfacer las necesidades", explica Sergio Breto, Director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón.

350 parques eólicos y más de 3.000 aerogeneradores. En funcionamiento hay ya unos 2.8000 aerogeneradores, pero ya se están tramitando más. En total hay proyectados unos 350 parques, con una potencia de más de 12 GW.

Únicamente Castilla y León está por encima en potencia eólica instalada, pero hay que tener en cuenta que el territorio de esta es el doble. Si lo comparamos con 2021, la producción de renovables de Aragón ha crecido en aproximadamente un 10%. Una mejora constante que está convirtiéndolos en auténticos referentes, con más del 16% de la producción eólica en España.

Si nos vamos a las provincias, Zaragoza es la zona con mayor producción de energía eólica, con 5.490 GWh, según datos de 2020. Por detrás se encuentra Lugo, con 4.648 GWh. No siempre fue así, pero en los últimos dos años Aragón ha logrado dar el sorpasso a Galicia como el referente en energía eólica.

La energía eólica crea mucho trabajo. La apuesta por el viento no es solo una cuestión energética. Tampoco medioambiental. Es también una apuesta económica, con un fuerte impulso en la creación de puestos de trabajo. Según datos del Clúster de la Energía de Aragón, la energía eólica genera 11.522 puestos de trabajo en Aragón.

De los cuales 8.042 son de manera directa y unos 3.480 de manera indirecta. Se estima que para 2030, la cifra de puestos de trabajo relacionados con la energía eólica será de unos 60.000 a nivel nacional.

“El papel que tiene la eólica como fijadora de población es clave, pues no solo genera puestos de trabajo, sino que lo hace en zonas que verdaderamente lo necesitan. Nuestra comunidad autónoma es un oasis energético inagotable, pues tiene un potencial enorme para la generación de energía eólica con un impacto casi inexistente", describe Víctor Manuel Chueca, alcalde de Magallón.

La eólica es la principal renovable en España. Aunque este año ha perdido el liderato debido al crecimiento desmedido del gas, la eólica sigue siendo una de las principales fuentes de energía en España. Ya está por delante de la nuclear, con el 22,1%. En comparación con otras renovables, la eólica no crece tanto como la solar, pero la dobla en producción.

Aragón, a la estela de los países nórdicos. Los números de España no nos permiten estar cerca de los países líderes. En cambio Aragón sí puede empezar a presumir de tener unos porcentajes similares a los de la primera liga de renovables.

En los primeros puestos encontramos países como Noruega o Islandia, con excedentes de producción energética del 114% y 103%, respectivamente. En esos casos no de energía eólica, sino de energía hidráulica. Son ejemplos de que con una fuerte inversión en estas energías sí es posible producir exceso de energía para exportarla. No implica que vayamos a dejar de necesitar otras fuentes, ya que no siempre sopla el viento, pero sí es muy beneficioso a largo plazo.

Imagen | Iberdrola