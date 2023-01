Europa se las prometía muy felices como líder de la industria de los aerogeneradores. Hasta que apareció China

Soplan vientos recios en la industria eólica europea. En un sector complejo, marcado por la transición hacia las energías renovables, la guerra de Ucrania, la crisis energética y un mercado que les obliga a batirse el cobre a escala global, las firmas del viejo continente se asoman a un año repleto de retos. Lo advierte The Financial Times y lo ha dejado entrever el propio sector, que a lo largo de los últimos meses no ha dudado en reconocer la dureza del escenario. “La crisis actual amenaza la posición de Europa como líder de la industria renovable”, advertía el pasado otoño Siemens-Gamesa.

Razones tienen para avanzar un 2023 duro.

¿Qué dicen las cifras? Que pese a su papel crucial para la transición energética y el respaldo institucional, grandes fabricantes europeos del sector, como Siemens Gamesa, Vestas o Nordex, afrontan un escenario complejo. A principios de noviembre el fabricante danés Vestas informaba de unos números rojos durante los primeros nueve meses del año de 1.031 millones de euros, lejos del beneficio de 129 millones que había alcanzado durante el mismo período de 2021.

Por las mismas fechas Nordex admitía la complejidad del escenario y Siemens-Gamesa cerraba el año fiscal con una pérdida neta reportada de 940 millones de euros. El horizonte también se adivina complicado. Así lo reconoce al menos Petra Manuel, analista de Rystad Energy, a The Financial Times (TFT), quien anticipa que 2023 “probablemente también será un año desafiante”.

¿Cuáles son las razones? Al exponer su situación las compañías señalan un cóctel de diferentes factores que se resume en lo que Siemens-Gamesa tacha, sin andarse por las ramas, de “contexto macroeconómico y geopolíticamente extremadamente complejo”. ¿Por qué? Desequilibrios en el mercado, la deriva de los precios e interrupciones en la cadena de suministros acentuados por la geopolítica y la pandemia, lo que interfiere a su vez con el cronograma de los proyectos.

“Tras un año complicado, comienza el ejercicio 2023 en un entorno igualmente complejo, caracterizado por una inflación elevada e interrupciones en la cadena de suministro que afectan de forma significativa al coste de los materiales”, comenta la compañía hispano-alemana, que reclama que la industria eólica europea logre la etiqueta de “estratégica”. Los retrasos en las entregas incluso derivan en ocasiones en penalizaciones por los compromisos asumidos con los clientes.

El precio de las materias primas y la guerra. Por su importancia, vale la pena desgranar algunas de las razones de ese "cóctel". Uno de los casos más claros es el del precio de la energía y materias primas fundamentales para el sector, como el acero, marcados por la inflación y los efectos de la guerra de Ucrania. Su efecto se deja sentir de forma clara en la fabricación de las turbinas.

…Y otros factores que componen el cuadro. No es el único motivo, por supuesto. “La rentabilidad de la industria se ve actualmente amenazada por la lentitud de los permisos, subastas centradas únicamente en el precio y, en última instancia, el aumento de los precios de la energía, las materias primas y el transporte”, advierte Siemens-Gamesa, que recuerda que la crisis sanitaria ha derivado en la escasez de componentes clave para los aerogeneradores y a lo largo del año la guerra de Ucrania ha “exacerbado” los problemas de la cadena de suministros.

La asociación Wind Europe calcula que durante el tercer trimestre de 2022 los pedidos de turbinas eólicas cayeron un 36% si se comparan con el mismo período de 2021, y lanza un aviso: “Europa necesita urgentemente resolver los permisos y fortalecer su cadena de suministros de eólica”.

If we’re going to meet the EU’s #NetZero climate targets by 2050, we’re going to need much greater volumes of raw materials now. Because without them, we can’t build the requisite wind turbines. More on this in my recent LinkedIn article below. https://t.co/xEI5dwbZvM pic.twitter.com/pDHTJTthtZ