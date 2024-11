El primer parque solar automatizado de Europa se está construyendo a sí mismo en España. Con ayuda de un rover

Aún no ha terminado el año y España ha alcanzado un hito produciendo energía solar. No obstante, este no es el único que va a conseguir antes de llegar a 2025, pues la construcción de parques solares sigue en aumento y el primer proyecto automatizado llega al país.

Primer parque solar automatizado. El primer parque solar automatizado de Europa a gran escala y en condiciones reales ha aterrizado en España. El proyecto piloto, AutoPV, de la empresa EDP estará situado en Peñaflor (Valladolid) y contará con una solución robótica que utiliza la tecnología de automatización de 3MW en un parque de 122 MW de capacidad total.

Mejorar la construcción de parques solares. El objetivo es construir parques solares de forma más rápida y así lo han anunciado en nota de prensa, donde señalan que quieren reducir el tiempo de montaje hasta en un 50%. Además, el modelo que presentan es una colaboración “hombre-máquina” para incrementar la seguridad haciendo que los robots hagan el trabajo más pesado, como la manipulación de los sistemas solar, y los trabajadores funciones más técnicas.

Fábrica móvil. La automatización parte de la empresa italiana Comau, que utilizará una fábrica móvil llamada Hyperflex. El sistema que explica EDP es el siguiente: un camión llega al lugar donde se va a construir el parque solar. Una vez en la zona se despliega Hyperflex que consta de una estación de montaje automático, donde se van montando las estructuras fotovoltaicas. Una vez construidas, un rover transporta y coloca esos paneles en el lugar indicado. En resumen, las fases son: descarga y montaje, construcción de la estructura y desmontaje para el siguiente parque solar.

El primero de Europa, ¿y del mundo? Estados Unidos ha tomado la delantera y ha construido con robots autónomos. En su búsqueda de triplicar su infraestructura solar ha aplicado una IA llamada Maximo, su función es cargar e instalar paneles solares fotovoltaicos en los rieles construidos. Ambos proyectos buscan que el desgaste físico o las limitaciones climáticas no sean un inconveniente para seguir construyendo.

El aumento de parques solares en España. El efecto aprendizaje que se da en los parques solares va a seguir creciendo, es decir, el uso de este sistema va a continuar. Sin embargo, la implementación de los sistemas solares es un motivo de enfrentamiento entre las comunidades debido a las desigualdades energéticas, un problema pendiente de solución.

