Portugal también ha olido dinero: así está reforzando su posición como exportadora de gas a Europa

A medida que la UE busca alternativas al suministro de gas ruso, Portugal dirige su mirada hacia el resto del continente. El país luso quizás no destaque en tamaño, pero su ubicación como puerta al Atlántico resulta estratégica: Sines, a unos 150 kilómetros al sur de Lisboa, acoge el puerto europeo de aguas profundas más cercano a la costa estadounidense. Y esa no es una ventaja menor.

Su localización lo convierte en una puerta de entrada privilegiada para el gas natural licuado (GNL) que llega en barco de EEUU y otras naciones, como Nigeria o Trinidad y Tobago. Su potencial no ha pasado inadvertido en Washington, que ya antes de la guerra de Ucrania lo había señalado como un recurso de importancia estratégica para las importaciones de energía al continente. Una vez allí el gas puede transferir a embarcaciones más pequeñas que pongan rumbo a Alemania o Polonia.

El Gobierno luso acaba de aprobar un paquete de inversiones para Sines que busca precisamente eso: reforzar la capacidad del puerto para recibir y expedir gas hacia el resto del continente.

Qué mejoras quiere hacer es algo que, de momento, se desconoce. El departamento de Duarte Cordeiro, ministro de Ambiente y Acción Climática, no ha entrado en detalles; pero sí se sabe que correrán a cargo de la empresa Redes Energéticas Nacionales (REN) y se enmarcan en un programa más amplio y ambicioso para mejorar la seguridad energética del país y promover el ahorro.

Entre otras medidas, contempla, de hecho, adaptar dos cavernas de sal para reforzar la capacidad lusa de almacenar energía y la creación de una reserva estratégica de gas de titularidad estatal.

El plácet del consejo de ministros luso para invertir en Sines puede ser nuevo. Su filosofía de fondo, no. El Ejecutivo portugués lleva varios meses señalando el valor estratégico de Sines, su potencial como plataforma logística en el complejo escenario energético que ha abierto la invasión rusa de Ucrania en Europa. El objetivo: convertirse en la puerta atlántica y alternativa al gas ruso.

A finales de julio un portavoz del gobierno luso ya desgranaba los cálculos que manejan en Lisboa: “con la infraestructura existente y las operaciones simultáneas, Sines podría transferir al centro y norte de Europa hasta 10.000 millones de metros cúbicos de GNL anualmente”. Y eso, señalaban desde Lisboa, en seis a doce meses. “Algunos países han expresado interés en evaluar esta posibilidad y se están realizando contactos técnicos”, comentaba a Reuters.

