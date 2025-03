Placas solares frente a 100.000 olivos: en Jaén los vecinos también están protestando contra los proyectos renovables

Las últimas previsiones sobre la producción de energía renovable han situado a España como una gran potencia de Europa. Sin embargo, el crecimiento de las fuentes limpias no se distribuye de manera uniforme, dejando que en las zonas rurales se concentre gran parte de los proyectos. Ahora, las voces de la protesta no paran de crecer.

La reclamación. La instalación masiva de plantas solares en Jaén ha llegado a los tribunales para frenar los proyectos en Lopera, Arjona y Marmolejo. Los vecinos y agricultores, unidos en la "Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares", han denunciado el impacto ambiental y económico de la instalación solar. Además, han advertido que provocarán la tala de más de 100.000 olivos.

Un problema para toda la comunidad. El crecimiento de las renovables en Andalucía está impulsado, entre otros factores, por sus condiciones climatológicas, haciéndolo idóneo para la instalación de paneles solares. También cuenta con diversos puntos para la extracción de hidrógeno verde, convirtiéndose en un lugar favorable a las renovables. Asimismo, la Junta de Andalucía ha declarado de utilidad pública múltiples proyectos de generación renovable, desestimando alegaciones de los afectados y avanzando con expropiaciones forzosas para facilitar la instalación de estas infraestructuras.

Síntoma de algo mayor. Este fenómeno no es exclusivo de Andalucía, ya que es una tendencia que ha recorrido toda la Península. Empezando por el Maestrazgo, donde diversas comunidades han mostrado su rechazo a la proliferación de parques eólicos, pasando por Galicia, donde el Tribunal Superior de Xustiza ha intervenido en múltiples ocasiones en conflictos relacionados con la instalación de aerogeneradores. De hecho, el lema "Renovables sí, pero no así" se ha convertido en el grito de un movimiento creciente en el ámbito rural (agrupaciones con más de 152 organizaciones), que, si bien no se opone a la transición energética, sí exige un desarrollo equilibrado y respetuoso con el territorio.

Unos producen, otros consumen. El conflicto también pone de manifiesto la brecha entre las zonas productoras de energía y los grandes núcleos urbanos que la consumen. Por un lado, las comunidades autónomas como Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León que están soportando la mayor parte de la generación eléctrica renovable en España. Por otro lado, las grandes ciudades como Madrid que consumen grandes cantidades de energía y casi no aportan al sistema eléctrico. Esta asimetría refuerza la percepción en el mundo rural de que el desarrollo renovable no se traduce en un progreso directo para sus comunidades, sino en una externalidad negativa impuesta por las necesidades energéticas de las ciudades.

Pero, ¿y alguna solución para el campo? La gran pregunta es si existen alternativas para avanzar en la transición energética sin sacrificar terreno agrícola o protegido. La respuesta es que sí y es con la combinación de ambas: la agrovoltaica. En el caso concreto de Jaén un estudio ha encontrado una solución para repartir el campo de olivares entre paneles paneles solares, minimizando el impacto del sombreado de las fotovoltaicas en el crecimiento de los olivos. De hecho, hay multitud de estudios que han arrojado luz sobre la instalación de energía solar en campos de cultivos, y han demostrado como la sombra puede ser beneficiosa para la vegetación, una granja de miel, el cultivo de tomates e, incluso, a la calidad de la lana.

Imagen | E. Crespo y Pexels

