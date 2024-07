Una granja de miel... y de luz: los proyectos agrovoltaicos que están exprimiendo el uso de las placas solares

La desaparición de las abejas es un problema. Que haya menos abejas supone que hay plantas que no polinizarán como deben, provocando una pérdida en la biodiversidad y un impacto económico en los agricultores. Hay varios factores que están provocando la extinción de estos insectos y se están buscando soluciones alternativas, pero está claro que uno de los objetivos debe ser el proteger a las propias abejas.

Y un aliado que no era el más esperado puede ser un campo de paneles solares en el que se produzca tanto energía solar como… miel. Aunque hay quien no está tan entusiasmado por la idea.

Win-win. El concepto de la energía agrovoltaica no es nuevo. El término se acuñó en la década de 1980, pero no fue hasta hace relativamente poco que no se empezaron a realizar proyectos medidos con esto en mente. Entenderlo es sencillo, ya que consiste en aprovechar una misma área para colocar paneles solares y productos agrícolas. De este modo, podemos tener un terreno compuesto por placas solares y vides, por ejemplo.

Hay varias ventajas en esto. Por un lado, está el aprovechamiento del terreno para lograr un mayor rendimiento económico, pero además se afirma que hay un menor consumo de agua, ya que los paneles generan zonas de sombra que permiten que el agua de riego se evapore menos. También se incide en que, como nadie puede entrar en las plantas fotovoltaicas, serían una zona libre de pesticidas, favoreciendo la biodiversidad y está la evidente ventaja del autoconsumo.

Las Corchas y Totana. Hay varios parques solares agrovoltaicos en el planeta, pero si ponemos el foco en España, debemos hablar tanto de Las Corchas y Los Naranjos en Sevilla como de Totana en Murcia. Totana está compuesto por 248.000 módulos fotovoltaicos y tiene una producción de unos 150 GWh/año. Además de energía, en Totana también se produce pimiento rojo, brócoli, alcachofa, tomillo y pitaya. Y parte de las hectáreas de Totana se han destinado a la creación de una isla-refugio para aves.

Las Corchas y Los Naranjos cuentan con 258.120 paneles fotovoltaicos bifaciales, lo que permite captar radiación por ambos lados y la producción es de 302 GWh/año. Esta planta es interesante por el uso de un sistema de realidad virtual para realizar la supervisión de la misma a distancia, pero también por esa parte agraria que estamos comentando.

Ovejas. En Las Corchas no tenemos una producción vegetal, pero sí una población de ovejas. Se trata de un territorio que está pensado para que las ovejas de los pastores locales puedan pastar sin problema, lo que supone un beneficio tanto para el propio ganado como para la zona. El motivo es que son los animales los que realizan las labores de desbroce y limpieza del suelo, algo que de otro modo se haría de forma manual o mediante drones, como el Antecursor II en Salamanca. El desbroce con ovejas es algo que también se está estudiando para la planta de Totana.

Miel solar. Por otro lado, está el apiario solar. En el parque de Las Corchas se han instalado diez colmenas en un entorno vallado próximo a las plantas aromáticas. Estas colmenas están hasta arriba de abejas, pero también de tecnología. Cuentan con sensores para medir los parámetros internos, pero también el peso para comprobar la miel producida, localizadores GPS y sistemas de circulación de aire y cámaras para controlar las actividades del enjambre.

Todo se enmarca dentro del uso sostenible del suelo y las comentadas actividades de protección de la biodiversidad y el resultado es una miel y Enel Green Power, filial de Endesa, ha bautizado esta miel con la denominación de origen “Miel Solar”. Endesa no está sola, ya que Iberdrola también tiene plantas agrovoltaicas con 162 colmenas en la planta de Andévalo en Huelva.

Transforma tu hogar con la energía del sol. En Comunidad Solar, instalamos paneles fotovoltaicos de alta eficiencia para que disfrutes de electricidad limpia y ahorro en tu factura. Con la mejor tecnología del mercado y un servicio inigualable, aseguramos tu satisfacción total. Consejo ofrecido por la marca

"Denominación de Origen Inventada". Es algo que ha traído polémica, claro. Hay quien critica que este tipo de medidas se están poniendo en marcha para que la opinión pública sea menos crítica con la destrucción de grandes parcelas de campo para construir plantas fotovoltaicas que acaban con esa diversidad natural que dicen proteger.

Además, desde Justicia Alimentaria se pone en duda el término 'Denominación de Origen Certificada' de esta miel, ya que se parece mucho al 'Denominación de Origen Protegida' que sí cuenta con el aval público y se denuncia que es un término que puede generar confusión en el consumidor y estar ligado al ecopostureo y al blanqueamiento de lo que comemos. Y desde Justicia Alimentaria lo definen como DOI o 'Denominación de Origen Inventada'.

Más apiarios solares. De la manera que sea, hay planes para estas plantas. En el caso de Las Corchas, en La Voz del Sur podemos leer que hay proyectos para llevar cultivos tradicionales a las zonas interiores de las plantas, de una manera similar a lo que ocurre en Murcia.

Por parte de Endesa, la intención es expandir esa 'Miel Solar' con 22 nuevos apiarios entre 2024 y 2024 ubicados en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Castilla y León.

Imágenes | Enel 1 y 2

En Xataka | Unos apicultores franceses no sabían por qué sus abejas producían miel azul: estaban comiendo M&Ms de una fábrica cercana