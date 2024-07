El papa quiere combatir el cambio climático desde el Vaticano, así que ha ordenado construir una planta agrovoltaica

El cambio climático lleva años en la agenda del papa Francisco. En 2015, por ejemplo, pidió proteger al medio ambiente y reducir el uso de combustibles fósiles a través de su encíclica ‘Laudato Sì’. Más tarde impulsó la adhesión de la Santa Sede al Acuerdo de París e incluso se convirtió en el primer pontífice en participar de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP).

Recientemente, el líder de la Iglesia católica firmó un motu proprio, un decreto papal titulado ‘Fratello Sole’, en el que se ordena la construcción de una planta agrovoltaica para el Vaticano. “Es necesario hacer una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, fijando el objetivo de neutralidad climática”, dijo el papa en el documento.

Paneles solares y cultivos en Santa Maria di Galeria

La planta agrovoltaica estará ubicada en Santa Maria di Galeria, una zona extraterritorial de 424 hectáreas que alberga las instalaciones de transmisión de Radio Vaticano y que se encuentra a unos 25 kilómetros de la Santa Sede. El proyecto podrá realizarse allí gracias a los Tratados de Letrán, acuerdos de décadas de antigüedad entre la Iglesia católica y el Estado italiano que le permite disponer de las mencionadas tierras.

Cuando hablamos de plantas agrovoltaicas estamos haciendo referencia a iniciativas que combinan la energía fotovoltaica con la agricultura. ¿En qué consiste exactamente esto? Pues bien, en instalar paneles solares sobre cultivos para aprovechar al máximo el terreno disponible. Y no estamos hablando de una técnica completamente nueva, sus orígenes se remontan casi cuatro décadas atrás.

Edificio del Gobierno del Vaticano

La energía agrovoltaica, no obstante, no comenzó a ganar popularidad hasta la década pasada. En España, por ejemplo, está, literalmente, ganando cada vez más terreno. Ahora bien, sobre el proyecto anunciado por el papa Francisco no sabemos cuál será su capacidad instalada y cuándo estará finalizado, pero se ha anunciado que contribuirá al "completo sustento energético del Vaticano".

Esta iniciativa tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, una de las causas del cambio climático. Si bien hay cuestionamientos, la mayoría de los científicos señala que el aumento de la temperatura global no debe superar los 1,5 ºC para que no tengamos que enfrentarnos a retos que pongan en peligro la vida en el planeta. Y nos estamos acercando peligrosamente al límite.

