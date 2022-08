La letra pequeña que ha disparado nuestra factura de la luz: por qué el tope del gas lo estamos pagando todos

El tope al gas fue un alivio para los clientes del PVPC. La medida de fijar un máximo al precio del gas ha tenido un efecto beneficioso para quienes su tarifa de la luz depende del precio diario. Pero esta medida, que ahora quiere implementarse en toda la Unión Europea, tiene su letra pequeña. Unas implicaciones que afectan a todos los consumidores; también a aquellos en el mercado libre que tenían un precio ya pactado con las comercializadoras para el kilovatio hora.

El tope al gas no sale gratis. Limitar el precio del gas a 40€/MWh no es tan sencillo como forzar a las empresas gasistas a que así lo apliquen. Para compensar a estas empresas, la medida viene acompañada de una compensación. Es decir, se les paga la diferencia entre el precio real del gas y esos 40€/MWh.

¿Qué beneficio tiene entonces? El objetivo del tope al gas es impedir que el precio del gas se traslade al resto de energías por el sistema marginalista, pero si el propio gas tiene un precio disparado, eso sigue repercutiendo en el mercado energético. Si no fuera por esta compensación, a las empresas de gas no les saldría a cuenta producirlo y muchas directamente optarían por no hacerlo. Lo que a la práctica supondría quedarse sin energía en momentos puntuales.

Esta compensación al gas la vieron los clientes del PVPC desde un primer momento, pero ahora vemos que los clientes del mercado libre tampoco están exentos.

Con la renovación del contrato de la luz vienen las sorpresas. El decreto del tope al gas entró en vigor el pasado 26 de abril, aunque se empezó a aplicar desde el 15 de junio. Ahora se está dando la situación que esta compensación también se está aplicando a los clientes del mercado libre que están renovando su contrato. Es decir, si tenías una tarifa contratada antes del 26 de abril, en el momento en que toque la renovación periódica se añadirá la compensación por el tope al precio del gas.

La compensación al tope del gas puede suponer un incremento de más de 20 euros, en facturas que no alcanzaban los 50 euros.

Un susto de hasta un 40%. La subida en la factura es considerable. Según clientes consultados por Xataka, su tarifa se ha incrementado hasta casi en un 40% por el añadido del tope al precio del gas. En el caso de Iberdrola, facturas que rondaban los 45 euros han aumentado hasta casi los 70 euros al mes, con un consumo equivalente.

De pagar unos 21 céntimos el kilovatio hora, el usuario consultado explica que ahora paga unos 34 céntimos el kilovatio hora, si contamos el importe del tope al gas. Es decir, pese a que el propio tope ha contribuido a rebajar el coste del kilovatio hora en el mercado mayorista, a la práctica su puesta en marcha implica pagar un importante extra. Una compensación que no solo pagan los clientes del PVPC ligados al mercado mayorista, sino todos los consumidores.

La medida se creó pensando en todos los clientes. "El efecto será inmediato en los consumidores con tarifa PVPC y progresivo para el resto, que irá incorporándose al mecanismo conforme se vaya realizando la actualización de sus contratos, la renovación o el cambio", explicaba Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica.

El mecanismo del tope al gas ha acabado extendiendo el impacto del alto precio del gas a todos los consumidores. Los clientes con tarifa PVPC fueron los primeros en verlo, pero las empresas han decidido extender esta compensación a todos los clientes para poder afrontar los pagos que deben realizar a las empresas de gas.

Este recargo ya se explica en todas las nuevas tarifas. Los clientes que han visto su renovación habrán quedado sorprendidos, pero los nuevos clientes deberían estar bien informados. Compañías como Iberdrola con su plan Estable o Endesa con su tarifa One Luz ya informan que a los precios marcados hay que añadir el coste regulado de la financiación al tope del gas, lo que puede llevar costes adicionales a la factura.

Es decir, si nos cambiamos de compañía habrá que ser conscientes de que se añadirá igualmente un tope al gas que puede suponer un porcentaje muy importante del precio final.

No hay mucha escapatoria. La medida está aprobada hasta el próximo mayo de 2023. Si tienes contratada una tarifa de luz y toca renovarse antes de esta fecha, se te empezará a cobrar la compensación por el tope del gas. Los pocos usuarios que no se verán afectados por este importe adicional serán aquellos que tengan un contrato antiguo y su vigencia se extienda varios años. Se recomienda estar atentos ante cualquier cambio que busque implementar la compañía eléctrica.

Lamentablemente para los bolsillos de los clientes españoles, no hay una solución fácil. El gas condiciona todo el mercado eléctrico y aunque el tope al gas ha sido un parche de emergencia para frenar el precio del kilovatio hora, los elevados precios de la energía y el gas al final provocan que las empresas energéticas acaben derivando esta compensación a todos sus clientes.

Imagen | Lablascovegmenu