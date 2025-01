Hito de España en fusión nuclear: el primer plasma producido por el reactor SMART nos invita al optimismo

Tenemos noticias del reactor experimental de fusión nuclear de la Universidad de Sevilla. Muy buenas noticias. El plan SMART Tokamak persigue poner a punto un reactor de tipo tokamak extraordinariamente compacto. De hecho, el acrónimo SMART procede de la denominación en inglés 'SMall Aspect Ratio Tokamak'. Construir un reactor de energía de fusión compacto no es nada fácil.

De hecho, ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), el reactor experimental de fusión que un consorcio internacional liderado por Europa está construyendo en la localidad francesa de Cadarache, es gigantesco por varios buenos motivos. El más relevante es que una cámara de vacío de gran tamaño a la par que unos campos magnéticos de gran intensidad permiten estabilizar con más eficacia el plasma. Y la otra ventaja es que este diseño minimiza la pérdida de energía.

El reactor de fusión experimental SMART en el que están trabajando los ingenieros de la Universidad de Sevilla no tiene a su favor el titánico tamaño que tendrá ITER, pero esto no significa que no vaya a llegar a buen puerto. De hecho, su estrategia es radicalmente diferente a la de ITER y su diseño es sorprendentemente innovador. En cualquier caso, el desarrollo de SMART se está llevando a cabo dentro de la iniciativa internacional Fusion2Grid, por lo que los investigadores hispalenses no están solos en esta aventura. Trabajan codo con codo con los científicos del Laboratorio de Física del Plasma de la Universidad de Princeton (EEUU).

SMART ha generado el primer plasma con triangularidad negativa

La cámara de vacío en la que se produce la fusión de los núcleos de deuterio y tritio, los dos isótopos del hidrógeno involucrados en la reacción de fusión, no necesita ser en el reactor SMART tan grande como en ITER u otras máquinas de fusión experimentales debido a que tiene a su favor la triangularidad negativa. A grandes rasgos la triangularidad identifica cuál es la geometría del plasma dentro del tokamak al ser confinado en el interior del campo magnético.

La triangularidad negativa de SMART provoca que la sección transversal del plasma se comprima hacia el centro

Al adoptar la triangularidad positiva, que es la habitual en los reactores experimentales de fusión de tipo tokamak, la parte más ancha de la sección triangular del plasma queda fuera del centro de la cámara de vacío. Esta geometría se conoce muy bien, y funciona, aunque no es la óptima para controlar las turbulencias del plasma. Por el contrario, la triangularidad negativa de SMART provoca que la sección transversal del plasma se comprima hacia el centro, por lo que la parte más ancha queda orientada hacia el interior de la cámara de vacío.

La triangularidad negativa tiene dos grandes ventajas. Por un lado resulta muy eficaz a la hora de controlar las inestabilidades del plasma. Y, además, contribuye a distribuir el calor en la base del reactor de una manera más homogénea. Su mayor problema es que esta tecnología es aún joven y requiere mucha más investigación. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Sevilla van por buen camino. Por muy buen camino. Y es que ya han efectuado la primera prueba con plasma, un hito que marca el inicio de la fase experimental del reactor SMART.

"Todos estábamos muy emocionados al ver el primer plasma confinado magnéticamente, y esperamos aprovechar las capacidades del reactor SMART junto a la comunidad científica internacional [...] SMART ha atraído un enorme interés en todo el mundo", ha declarado Eleonora Viezzer, física y profesora de la Universidad de Sevilla. La inversión inicial en este proyecto ha sido de algo más de cinco millones de euros, pero a lo largo de sus 10 años de desarrollo estimados presumiblemente necesitará una inversión total de unos 500 millones de euros.

