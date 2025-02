Una gigantesca "fábrica" de centrales nucleares flotantes: el plan de una empresa británica para revolucionar el sector

El futuro de la energía nuclear está encaminada en no depender de enormes instalaciones fijas, sino de plantas flotantes, capaces de moverse y adaptarse a las necesidades del momento. De hecho, la empresa que empezó está revolución, Core Power, quiere dar un paso más allá.

En corto. El principal desafío de los reactores nucleares son los altos costos y los largos tiempos de construcción en infraestructuras fijas. Por ello, Core Power ha anunciado el desarrollo de plantas nucleares flotantes con un diseño modular y móvil. Además, han ido un paso más allá utilizando un reactor avanzado de cuarta generación basado en sales fundidas, con la intención de construir estas unidades en masa y ofrecer energía nuclear de manera más flexible y eficiente.

Comercializar a partir de 2030. Aunque el reactor de sales fundidas comenzó a desarrollarse en 1950, ahora gracias a sus características de diseño compacto y mecánicamente simple se está consolidando para la energía nuclear flotante. Además, este tipo de reactor ofrece varias ventajas frente los modelos tradicionales: su diseño modular permite la fabricación en masa, lo que podría reducir significativamente los costos y el tiempo de construcción. Cabría añadir que los reactores de sales fundidas operan a temperaturas más altas pero a presión atmosférica, lo que los hace más seguros y fáciles de mantener.

Más seguros. Este tipo de reactores cuenta un sistema de refrigeración pasiva, que no depende de bombas externas. En caso de emergencia, se enfría de manera natural sin necesidad de intervención humana. Además no requieren presurización, lo que aumenta aún más la seguridad operativa. Los combustibles nucleares también pueden ser reciclados o filtrados del líquido fundido y reemplazados automáticamente, lo que hace que el reactor no necesite reabastecimiento durante su vida útil.

Nuclear flotante. Al estar instaladas en barcos no tiene las complicaciones burocráticas asociadas con la obtención de permisos de construcción y licencias de zonas fijas. Por este modo, las plantas flotantes pueden colocarse cerca de las zonas de máxima demanda energética, asegurando un suministro constante de electricidad. Y si las necesidades energéticas de una región cambian o si el clima político se vuelve inestable, estas centrales flotantes pueden desconectarse y trasladarse a otra área.

Este diseño no solo es flexible en cuanto a la ubicación, sino también en términos de funciones. Además de generar energía eléctrica, las plantas flotantes pueden ser utilizadas para desalinizar agua y producir hidrógeno verde.

Los desafíos. A pesar de las grandes ventajas, este tipo de tecnología enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es el alto costo inicial de desarrollo y construcción, porque la inversión requerida es significativamente mayor. Sin embargo, la producción en masa permitirá reducir los costos a largo plazo. Además, aún quedan dudas sobre la viabilidad del mantenimiento a largo plazo y los posibles problemas técnicos derivados del uso de estas plantas en el entorno marítimo.

Otro aspecto a considerar es la aceptación pública y las regulaciones internacionales. Aunque las plantas flotantes no necesitan los permisos tradicionales para las plantas nucleares fijas, aún podrían enfrentar barreras regulatorias en diferentes países. Las normativas sobre seguridad, seguridad marítima y gestión de residuos nucleares podrían complicar la implementación global de esta tecnología.

Previsiones. A pesar de la ambición del proyecto, lo cierto es que el verdadero impacto de esta tecnología aún está por verse. Además de generar electricidad, estas plantas podrían desempeñar un papel importante en la propulsión comercial y ayudar en otras áreas como ya las mencionas la desalinización y la producción de hidrógeno verde. El tiempo dirá si estas innovadoras soluciones pueden realmente transformar el panorama energético global mientras minimizan los impactos medioambientales que tradicionalmente se asocian con la energía nuclear.

Imagen | Core Power

Xataka | El futuro de la energía está flotando en el Ártico: el as bajo la manga de Rusia es una planta nuclear