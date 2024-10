La fiebre por los paneles solares ha provocado que un material antiquísimo dispare su precio: la plata

Los paneles solares cada vez se fabrican y se utilizan más, y requieren de metales en ocasiones escasos. Un material históricamente muy valioso, se ha vuelto aún más preciado a día de hoy.

Los precios no paran de crecer. A principios de este año han aumentado más del 30%, superando 31 dólares la onza, dos gramos en el sistema métrico. La demanda industrial, especialmente con los paneles solares, y un déficit de suministro parecen ser los detonantes. Además, cara al futuro solo se prevé que va a seguir aumentando para 2025.

Si hacemos una comparación para saber cómo ha aumentado el precio, en 2019 el precio rondaba los 14 dólares la onza. En definitiva, hubo un incremento muy grande en estos cinco años. Además, hace un par de meses estaba en 27,32 euros, aunque no va superar a otros materiales mucho más costosos como el iridio o el paladio, este último duplicando al oro.

El impacto del precio. En el caso particular de la energía fotovoltaica y la automoción han experimentado un aumento en la demanda de la plata, debido a que es un material conductor para la carga eléctrica. Así que entre la falta de producción y el reciente recorte de las tasas de interés en EE.UU. ha provocado que su valor se dispare porque no hay suficiente plata para cubrir tanta demanda. Pero igualmente no ha representado un obstáculo crítico para la industria solar.

Sustitución de la plata La dependencia a la plata es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la industria de los paneles solares. A medida que la demanda aumenta se ha optado por la búsqueda de un sustituto que pueda ser más rentable y sostenible. De momento el cobre ha dado resultado en un proyecto, aún queda por ver su aplicación industrial.

Pero, ¿y si reciclamos paneles solares? Uno de los métodos para recuperar la plata de los paneles solares es a través del reciclaje. Hay evidencias del desarrollo de un panel solar de silicio totalmente reciclado pudiendo reutilizar entre otros materiales la plata sin comprometer la eficiencia del panel. Además, un nuevo método permite recuperar hasta el 99% de la plata contenido en un panel solar. Hasta que todas esas soluciones sean viables la plata parece tener un destino claro: seguir subiendo.

Imagen | Unsplash

