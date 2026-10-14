La energía nuclear lleva medio siglo prometiendo más de lo que realmente crece. Un estudio explica la paradoja

La energía nuclear lleva despertando opiniones a favor y en contra desde hace décadas. Mientras países como Francia abrazaron esta forma de producir energía eléctrica, otros como Alemania han retrocedido hasta ordenar el parón de sus centrales. No existe un criterio único. Y los estudios tampoco terminan de ponerse de acuerdo, igual que los informes energéticos.

La paradoja nuclear. Un análisis reciente disecciona este problema comparando las previsiones de los años 70 con la potencia atómica instalada actualmente. Según las conclusiones extraídas, el patrón se repite: la expansión nuclear mundial lleva décadas quedándose muy por debajo de las previsiones más optimistas. Y la generación eléctrica continúa creciendo.

A pesar del freno histórico, la idea de contar con energía abundante y barata continúa seduciendo a inversores como Bill Gates y a un tipo muy concreto de empresas: las tecnológicas que necesitan energía para sus servidores de IA. Todos miran hoy hacia la misma solución teórica: los reactores modulares pequeños, conocidos como SMR.

Parte del reactor modular de Rolls Royce. Imagen de Rolls Royce

Promesas en miniatura. Tener una planta nuclear exclusiva para tu empresa suena bien, pero choca frontalmente con las cuentas. Que sea viable para los centros de datos depende de abaratar sus costes de fabricación, algo que la industria todavía no ha conseguido.

Siguiendo con el estudio de las expectativas nucleares Vs. la realidad, y manteniendo la referencia a Alemania, distintos organismos y expertos calculan que levantar un proyecto piloto SMR podría llevar entre 15 y 20 años. Que se cumpla un despliegue masivo a corto o medio plazo parece inviable.

El muro financiero. Construir un reactor moderno, ya sea "clásico" como uno modular pequeño, exige un presupuesto solo al alcance de gobiernos y multinacionales de primer nivel. Luego está el coste de los seguros (no serían precisamente baratos) y unos requisitos de seguridad tan estrictos, que la inmensa mayoría de las propuestas no podrían pasar del planteamiento. Como suele ocurrir, una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica.

Aunque los diseños actuales no tengan nada que ver con los reactores que la mayoría tenemos en la cabeza, como el de Chernóbil, levantarlos sigue siendo una tarea complejísima. Aunque China y Rusia ya tienen reactores SMR comerciales, la tecnología aún está lejos del despliegue masivo y de demostrar los beneficios económicos prometidos. Con otro problema: el residuo radiactivo. Casi ningún país cuenta con un almacén geológico definitivo (España aún lo está discutiendo).

La gestión definitiva de los residuos radiactivos sigue siendo uno de los mayores desafíos: pocos países han avanzado tanto como Finlandia en construir un almacén geológico profundo

La lección de las renovables. La esperada reducción de costes nucleares no ha llegado al ritmo que se esperaba. Y se ha encontrado con unos contrincantes que le han ganado el hueco: la energía solar, la eólica y las baterías redujeron su coste a mínimos que nadie imaginaba en los años 70, cuando se realizaron las previsiones atómicas que refleja el estudio. Las renovables parecen haber ganado la batalla.

Hay un último punto que debemos aclarar: los investigadores alemanes que han realizado el estudio mantienen un enfoque personal crítico con la energía nuclear. Dicho estudio utiliza datos de organismos internacionales y los compara con la evolución histórica, aunque ese conjunto de datos no está publicado directamente y debe solicitarse a sus autores.

La paradoja continúa. Nada de lo anterior significa que la energía nuclear haya llegado a su final: sigue habiendo reactores en construcción y los SMR no se an abandonado. Pero el historial de previsiones deja una clara advertencia: si llega un renacimiento nuclear, deberá demostrarse con centrales operativas, presupuestos cumplidos y electricidad producida. Las previsiones para la próxima década por sí solas ya no bastan.

Vía | GameStar

Imagen de portada | Energie-Portal.sk en Unsplash

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