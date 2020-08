La energía eólica acaba de destronar a los ciclos combinados como fuente de energía con mayor capacidad instalada en España

A 31 de julio de 2020, la eólica española tenía 26.479 MW de potencia instalada. 200 MW más que los ciclos combinados que están en los 26.284. Las cifras están claras. Como señala ramón Roca, "por primera vez en la historia del mix eléctrico, una fuente renovable no hidráulica se convierte en la tecnología con más capacidad instalada".

No era algo sencillo. Según los datos de Red Eléctrica, los ciclos combinados llevaban 14 años liderando el mix energético. Desde que superaron a la hidroeléctrica en 2006. No obstante, lo cierto es que en los últimos años la potencia instalada de los ciclos ha bajado un poco y, de hecho, la eólica aún no ha llegado a superar el máximo histórico de éstos (de 26.670 en 2015).

No lo ha logrado, pero al ritmo que va lo conseguirá en poco tiempo. Solo en el último años y medio se han instalado 3.000 MW de eólica en el país. Las renovables están en un momento dulce (incluso con el parón de la pandemia).

2020, pese a todo, un buen año para las renovables

Vitor Pinto

Solo en 2020 las principales renovables han sumado unos 1580 MW nuevos (632 de la eólica y 948 de la fotovoltaica). Esta última, se acerca rápidamente a los 10 GW instalados en el país. Por lo demás, como ha sido un mes muy tranquilo. Las siete centrales de carbón que anunciaron su cierre no se habían desconectado aún (a final de julio) y eso sitúa al sistema en un récord histórico de capacidad con 111.772 MW instalados.

Hay que tener en cuenta que, además, en el primer semestre del año España ha importado un 17,7% menos petróleo que en el primer semestre del año anterior. Esto que parecía vinculado al descenso del transporte durante el Estado de Alarma se está convirtiendo en una tendencia que se mantiene a medida que avanza el desconfinamiento. En junio se han disminuido las importaciones de crudo a España un 28,8% respecto al año anterior.

Evidentemente, a nivel económico, esta tendencia no tiene por qué ser una buena noticia. No obstante, la sensación de cambio de ciclo planea sobre todo el sector energético en un momento en que, con la crisis en el horizonte, hay más incertidumbres que certezas.

Imagen | Rawfilm