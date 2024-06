Consume cinco veces menos y no necesita gas: así es el invento francés que quiere sustituir al aire acondicionado

Sustituir el aire acondicionado no es tarea fácil, pero no es difícil imaginar que existan alternativas mejores. Otras opciones más eficientes, que no necesiten gases y que prescindan de una máquina exterior cuyo tamaño suele ser un engorro. Justo esto es lo que propone la startup francesa Caeli Energie.

La empresa ha creado un sistema de climatización que promete un consumo hasta cinco veces inferior que los aires acondicionados convencionales, no utiliza gas refrigerante y tampoco se necesita una máquina exterior. Únicamente se basa en una máquina interna, con un curioso diseño ovalado.

Para desarrollar esta alternativa, Caeli Energie consiguió en otoño de 2023 una segunda ronda de financiación de 10 millones de euros. "Caeli es la única solución baja en carbono para enfriar edificios fabricada en Europa y la más eficaz del mundo", explican desde Asterion, uno de los socios inversores.

Caeli Energie fue fundada en 2020 por Rémi Perony y Stéphane Lips y disponen de una tecnología patentada junto al Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS).

Tecnología francesa basada en la evaporación del agua

El sistema se basa en un enfriamiento adiabático. Está aislado y el enfriamiento se produce directamente por el trabajo de la máquina.

La máquina de Caeli Energie utiliza el enfriamiento a punto de rocío y la evaporación del agua para enfriar el flujo de aire extraído del edificio y el aire insuflado en la habitación. Cuanto mayor es la temperatura exterior, más eficiente es el enfriamiento. La idea es que el aire que expulsa la máquina es más fresco que el que aspira.

En concreto, tienen una potencia frigorífica de 2 kW y con un coeficiente de rendimiento hasta cuatro veces más alto que un climatizador convencional. La máquina mide unos 2,5 metros de altura y está diseñada para enfriar una estancia de entre 20 y 40 metros cuadrados.

Al consumir menos energía también provoca que las emisiones sean más bajas. En comparación con los aires acondicionados, el invento de Caeli Energie promete reducir un 80% la huella de carbono.

Otra ventaja de no utilizar gases refrigerantes es que el nivel de piezas requeridas para su reparación y funcionamiento es menor. Según explican desde Caeli, emplean una gran cantidad de piezas reciclables para la fabricación.

El precio de la máquina de Caeli oscila entre los 2.500 y los 3.000 euros, instalación incluida. Un precio ligeramente más alto que la mayoría de aires acondicionados, pero que previsiblemente podría reducirse en el futuro en caso que la tecnología se popularice.

