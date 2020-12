Conectando el sistema energético de todo un edificio a la nube: así es Mesa, el nuevo proyecto de Sidewalk Labs (Google)

Dan Doctoroff, CEO de Sidewalk Labs, nos explica el nuevo proyecto de la división de tecnología urbana de Alphabet (Google). Después de cancelar el experimento con la ciudad de Toronto para cambiar el tamaño de las aceras y los carriles, ahora centran sus esfuerzos en Mesa, un proyecto para ahorrar energía que utiliza datos e IA para optimizar el consumo en tiempo real de todo un edificio.

Según explica el equipo de Mesa, los grandes edificios son responsables de casi un tercio de las emisiones de efecto invernadero y ellos se presentan como una solución para optimizar este consumo de energía y reducir el exceso. Mesa es un kit para edificios, un conjunto de accesorios, enchufes, sensores y termostatos que puede utilizarse también en obras antiguas.

Un kit que sabe si el edificio está ocupado o vacío

Mesa está diseñado para reducir el uso de la calefacción, de la refrigeración y de la carga energética de los enchufes. Tenemos un conjunto de dispositivos que van desde termostatos inteligentes, centros de datos, enchufes conectados y sensores con baterías de cinco años que se adhieren a las paredes y se conectan también a la corriente del edificio. Todos ellos están interconectados para optimizar en cada momento el consumo, previo paso por los servidores en la nube donde se realiza todo el cálculo computacional y se aplica la "inteligencia artificial".

Doctoroff explica, durante el evento Web Summit 2020, que llevan trabajando en Mesa desde antes de la pandemia y que cuentan con un equipo multidisciplinar para llevarlo adelante. Desde Mesa hacen referencia a un estudio del Departamento de Energía de los EE.UU donde explican que ajustar la temperatura de un edificio de 500 metros cuadrados un par de grados durante el verano, puede reducir el consumo del aire acondicionado hasta en un 24%. A raíz de estos datos, Sidewalk Labs justifica la importancia de contar con un kit de este calibre para optimizar el consumo energético.

El kit energético se conecta a la WiFi del edificio y recopila información sobre el entorno del edificio como la temperatura y la ocupación. Sidewalk Labs informa que no recopilan datos personales y esta ocupación es únicamente si está vacía u ocupada, asegurando que no se realiza una cuenta de las personas que hay. En base a estos datos, el sistema adapta la calefacción, el aire, apagar los enchufes que no se utilicen, puede enviar alertas de mantenimiento automáticas y adaptar la entrada de aire fresco.

Además de los datos captados por los sensores, Mesa incorpora datos externos como patrones climáticos, de movimiento, humedad y temperaturas. Ponen el ejemplo de que en días de invierno que sean especialmente calurosos, Mesa es capaz de ajustar correctamente y no aplicar la temperatura estándar que correspondería por la época. Un ajuste con un nivel de precisión suficiente como para tener en cuenta los tiempos que se necesita para calentar o enfriar cada sala.

A través de una aplicación para móvil, los usuarios podrán avisar al sistema que tienen frío o calor y dar feedback sobre su funcionamiento. La aplicación también permitirá revisar qué medidas ha aplicado Mesa al edificio y hasta qué punto se está ahorrando en energía y emisiones.

Con estos sistemas conectados, la privacidad es uno de los elementos que más recelo generan. Ya lo hemos visto en otros proyectos de la compañía. Según explica el equipo de Mesa, el kit energético no utiliza cámaras y los datos de ocupación están limitados. Los dispositivos digitales de Mesa son "incapaces de identificar a una persona, ni lo serán en el futuro".

¿Cuál es el modelo de negocio de Mesa entonces? Cobrarán una tasa por el propio hardware y una tasa extra por la optimización energética, en función de la energía ahorrada. Según explican, Mesa promete ser capaz de ahorrar un 20% en la factura y amortizar su coste en dos años.

