Chernóbil vuelve a producir energía, ahora gracias a una planta solar instalada en la zona radioactiva

Chernóbil vuelve a ser un área industrial de Ucrania que produce energía para el país. Pero no del mismo modo que lo hacía hace algo más de tres décadas. En la Zona de Exclusión de Chernóbil, junto al reactor que provocó una de las mayores catástrofes de la historia, Ucrania ha instalado una planta solar para abastecer de energía a las proximidades. De zona catastrófica a granja solar, es un plan que el país lleva preparando durante años.

Fotografía tomada desde la planta solar, el edificio más alto del fondo es el sarcófago que guarda el reactor nuclear radioactivo.

La Zona de Exclusión de Chernóbil es todo el área alrededor de la central nuclear que provocó el accidente en 1986. Es una zona radiactiva, un lugar inhabitable para la población. De hecho, se calcula que no es una zona segura para el ser humano durante los próximos 24.000 años. No significa que no se le pueda sacar provecho al terreno, Ucrania lo hará a base de plantas solares.

Este pasado viernes se inauguró la primera de las plantas solares que existirán en el área. Se trata de una instalación de casi dos hectáreas y un megavatio de potencia, el objetivo es que la instalación crezca hasta los 100 megavatios de electricidad, suficiente para ofrecer electricidad a aproximadamente 2.000 hogares. Un total de 3.800 paneles instalados justo en frente del enrome sarcófago que encierra el reactor número cuatro de la que fue en su día la central nuclear Vladímir Ilich Lenin.

Terreno barato, instalaciones reutilizables

Que Rodina y Enerparc AG (empresas propietarias de la instalación) hayan escogido Chernóbil como lugar para su planta solar no es casualidad. Es un terreno particularmente barato, pues poco partido se le puede sacar para otras actividades que impliquen la disponibilidad de personas en el lugar. Una zona que parecía destinada al olvido, ahora tiene una segunda vida.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la central nuclear de Chernóbil era un punto neurálgico para la red eléctrica del país. A pesar del accidente las comunicaciones e instalaciones siguen siendo viables para su funcionamiento. La planta solar por lo tanto aprovechará estas conexiones y estructuras para transportar la electricidad. Solo que en esta ocasión, la energía proveniente de Chernóbil es más limpia y segura que años atrás.

Planta solar de Chernobyl.

Una planta solar cargada de simbolismo que forma parte de un plan aún mayor por parte de Ucrania. Con tal de incentivar las energías renovables, el gobierno local compra esta energía por encima del precio medio del mercado. El país busca dejar de depender de la energía proveniente del extranjero y a base de estímulos como este para las empresas privadas, poco a poco lo está consiguiendo.

Vía | Reuters

Imágenes | Solar Chernobyl