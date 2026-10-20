Revolut está caído: el servicio falla en varios países y los usuarios no pueden acceder a sus cuentas

Revolut, uno de los principales neobancos de Europa, está sufriendo una interrupción de su servicio que ha dejado a muchos clientes sin poder abrir la app o acceder a sus cuentas. Varios usuarios han señalado en redes sociales que la plataforma está caída. Además, la empresa ha reconocido el fallo y afirma que está trabajando en una solución.

Qué ocurre. Al abrir la app de Revolut, los clientes reciben un mensaje de error que dice que algo ha salido mal y les pide que lo intenten más tarde. Nosotros mismos hemos podido comprobarlo al querer acceder a la aplicación y, si bien en un primer momento parece que no ocurre nada, a los pocos segundos aparece este mensaje de error, dando a entender que hay un problema en el servicio e impidiéndonos operar normalmente.

Hay quejas de fallos en el servicio en varios países, entre ellos España, Reino Unido y Francia, aunque de momento no está claro si todos los usuarios están afectados. A través de este enlace puedes ver qué servicios están fallando ahora mismo.

Según cuenta el medio The Independent, el problema tendría que ver con un fallo en los servicios de Google Cloud, concretamente en uno de sus servidores europeos situado en Londres.

UN VISTAZO A...

Qué ha dicho Revolut. La empresa ha reconocido el problema en la red social X, diciendo que estaba “experimentando una interrupción del servicio que afecta a múltiples funciones, lo que puede provocar que algunos servicios no estén accesibles”, y que su equipo de ingeniería estaba trabajando para restablecer el servicio completo. Hasta el momento, Revolut no ha dado un plazo para la solución ni ha explicado qué está causando el fallo.

Sin poder pagar. Según comparte The Independent, algunos usuarios afirman que sus tarjetas también han dejado de funcionar, lo que les está impidiendo pagar en las tiendas. Esto sugiere que el problema podría ir más allá de la propia app, aunque Revolut no lo ha confirmado.

Qué puedes hacer por ahora. Dado que el fallo parece estar en el lado de Revolut, lo único que podemos hacer ahora es esperar a que Revolut confirme que el problema está solucionado. En caso de que necesites pagar algo urgente, la opción más segura es contar con otra tarjeta o pagar en efectivo, que eso de momento nunca falla.

Por nuestra parte, actualizaremos este artículo en cuanto Revolut ofrezca más detalles o se reestablezca el servicio.

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