Pat Gelsinger ha salido por la puerta de atrás de Intel: su sustituto apunta a ser un "rival" de su gestión, según Reuters

Lip-Bu Tan figura como uno de los candidatos para ocupar el puesto de CEO de Intel tras la abrupta salida de Pat Gelsinger. La información nos llega desde Reuters, que señala que el consejo de administración de la compañía estadounidense se ha puesto en contacto con él para discutir su futuro profesional.

Si bien Tan no es una personalidad popularmente conocida en el mundo de la tecnología, su nombre no pasa desapercibido por varias razones. Una de ellas es que en el pasado fue un ferviente crítico de la gestión de Gelsinger. De hecho, se alejó de Intel hace unos meses tras un descuerdo con su antiguo líder ejecutivo.

En desacuerdo con el rumbo de Intel

Tan, que se había desempeñado como el máximo responsable de Cadence Design Systems, aterrizó en el consejo de administración de Intel en septiembre de 2022. La misión del veterano de esta industria (en la actualidad tiene 65 años) era impulsar el plan de reestructuración de la compañía de semiconductores.

Sin embargo, con el paso de los meses empezaron a surgir discrepancias entre él, Gelsinger y otros miembros de la junta. Como señala la mencionada agencia de noticia, Tan consideraba que la plantilla de Intel estaba sobredimensionada, y que la firma padecía de otros males para estos tiempos tan dinámicos como la aversión al riesgo.

Esta industria nos ha enseñado que cuando las empresas tecnológicas se convierten corporaciones gigantes suelen perder algunas de las características que les permitieron alcanzar el éxito. El “muévete rápido y rompe cosas” suele diluirse en medio de estrategias menos dinámicas y más previsibles.

No estamos seguros si Tan se refería exactamente a esto, pero Intel no supo moverse demasiado rápido, no supo tomar las decisiones adecuadas en medio del auge de la inteligencia artificial. ¿El resultado? Entró en lo que podría considerarse como la mayor crisis de su historia. Y tan no quiso seguir en la compañía.

El mismo mes que Intel anunció el despido de más de 10.000 trabajadores, una medida drástica para reducir su plantilla, el ejecutivo de origen malayo dejó su puesto en el consejo de administración. Ahora vuelve a aparecer en escena gracias a los miembros de la misma cúpula directiva que lo vio partir decepcionado.

De momento no está claro si será tan quién asumirá el mando de Intel. Bloomberg explica que, además de este ejecutivo, la compañía también podría recibir al jefe de Marvell Technology (una firma de semiconductores estadounidense), Matt Murphy. Todo parece indicar que se avecinan grandes cambios en Intel.

