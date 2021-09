GearBest desaparece de internet: la tienda online china lleva días cerrada y se habla de posible bancarrota

Durante años fue una de las referencias a la hora de comprar productos en tiendas online chinas. GearBest, no obstante, parece haber cerrado sus puertas.

Su sitio web (gearbest.com) está inaccesible desde hace días, y al intentar acceder aparece un mensaje de error de UR inválida. Los datos apuntan a una potencial bancarrota que podría hacer desaparecer definitivamente esta tienda online.

Días sin estar accedesible, rumores de bancarrota

No hay de momento explicación oficial de la desaparición del sitio web de GearBest, que ha estado inaccesible durante 10 días. No era posible acceder a los servicios de Gearbest para ningún usuario en ningún país, lo que deja claro que este no es un cierre parcial o por países.

La presencia de GearBest en redes sociales también da malos augurios: su cuenta de Twitter no tiene actividad desde abril de 2020, pero tampoco hay actividad en su cuenta de Facebook, que era la que más se actualizaba: el último mensaje allí es del pasado 7 de julio.

Los rumores apuntan a que la empresa podría estar en quiebra. En junio se indicó que Shenzhen Globalegrow E-Commerce Co. Ltd, matriz de GearBest, presentaba documentos ante la Corte de la provincia de Guadong, en China, para registrar su bancarrota.

Esa declaración de quiebra podría no significar el cierre definitivo de la empresa, pero desde luego parece claro que tanto la empresa matriz como la propia GearBest están atravesando una situación difícil.

La empresa matriz lleva años perdiendo valor en la bolsa de Shenzhen, y parece que las pérdidas económicas fueron especialmente sensibles en el cuartro trimestre de 2020.

GearBest se creó en 2014 y en 2018 ya se había convertido en una de las empresas chinas más importantes en su operativa internacional: compartía éxitos con otras como Xiaomi, ZTE, Lenovo, JD o Shein. En su quinto aniversario en 2019 realizó un cambio de imagen y reestructuración, pero dos años después la situación es totalmente distinta.