Elon Musk desvió miles de GPUs de NVIDIA de Tesla a X. Su argumento: habrían acabado cogiendo polvo en Tesla

El fundador de Tesla y actual propietario de X lleva meses hablando de cómo sus empresas invertirán enormes cantidades de dinero para conseguir decenas de miles de GPUs de NVIDIA. El objetivo es impulsar sus sistemas de inteligencia artificial tanto en xAI como en sus pretendidos coches autónomos. Sin embargo, la forma de repartir esos recursos está siendo motivo de debate.

Tesla y su inversión multimillonaria en IA. Durante su conferencia con inversores en abril, Musk indicó que Tesla incrementaría el número de GPUs H100 de NVIDIA que usan para sus desarrollos. Pasarían de 35.000 a 85.000 a finales de año y la empresa invertiría cerca de 10.000 millones de dólares en IA, tanto en inferencia como en entrenamiento.

Mandad las gráficas a X, no a Tesla. Como indican en CNBC, varios correos electrónicos de NVIDIA filtrados revelan que la empresa que esas afirmaciones de Musk a los inversores eran según este medio "exageradas". Esos mensajes indican que Musk desvió una parte importante de esas GPUs que teóricamente iban a acabar en Tesla, para que acabaran en Twitter (ahora X).

Retraso en el coche autónomo. Según esos datos, unso 500 millones de dólares en GPU fueron redirigidos a X, y eso puede acbar retrasos de meses en el desarrollo de los sistemas de conducción autónoma que desde hace años Musk está intentando impulsar en sus Tesla.

El cluster de IA, primero para X. En un mensaje interno de NVIDIA del mes de diciembre se indica que "Elon está dando prioridad al despliegue del clúster de GPU H100 en X frente a Tesla, redirigiendo 12.000 GPU H100 enviadas originalmente a Tesla a X. A cambio, los pedidos originales de X de 12.000 H100 previstos para enero y junio se redirigirán a Tesla».

Iban a coger polvo. Según Musk, ese desvío de GPUs de NVIDIA era lógico porque "Tesla no tenía sitio al que enviarlas y encenderlas, así que simplemente se habrían quedado en un almacén" sin servir para nada. Además añadió que la extensión de su fábrica Giga Texas está casi terminada y que eso permitirá albergar 50.000 GPU H100 de NVIDIA para el entrenamiento de su sistema de conducción autónoma.

En NVIDIA están confundidos. Un correo de NVIDIA posterior, de finales de abril, revela que las afirmaciones de Musk ante los inversores "se contradice con las reservas", y que esos 10.000 millones de los que hablaba el magnate también "se contradicen con las reservas y previsiones para el año fiscal 2025".

¿Está Musk descuidando Tesla? Hace tiempo que se vienen viendo críticas hacia la gestión de Musk en Tesla, que no pasa por su mejor momento. La empresa, afirman algunos, necesita "un CEO a tiempo completo". Lo cierto es que Musk debe repartir su tiempo entre sus múltiples proyectos tanto en esa empresa como en X y xAI (íntimamente ligadas), pero también en otras como Neuralink.

Por ahora, ni Grok ni FSD funcionan demasiado bien. Lo cierto es que en estos momentos los esfuerzos de Musk no están dando un resultado especialmente notable. Su chatbot Grok, disponible para suscriptores de Twitter, es famoso por responder de forma sarcástica pero no por ser superior a otros como ChatGPT. Mientras, el modo de conducción autónoma de los Tesla sigue dando muchos problemas y confusión, lo que provoca que se use de forma peligrosa por parte de algunos usuarios.

Imagen | UK Government

