Las "cartas del miedo" de Hacienda vuelven a partir del 1 de julio. Tan dolorosas como fáciles de evitar

Hay fechas señaladas que viene bien que todas las personas tengan presentes. Sobre todo cuando se trata de Hacienda. Una de ellas es el próximo 1 de julio. A partir de esta fecha la Agencia Tributaria va a empezar a enviar las llamadas popularmente "cartas del miedo".

Cuando Hacienda tiene que ir detrás tuyo. Estas cartas no son sino avisos que no se ha hecho la declaración de la Renta a tiempo. Son advertencias que se van a empezar a aplicar sanciones por no haber presentado la declaración o que se han cometido errores.

La fecha no es casualidad, las cartas se recibirán a partir del 1 de julio porque la campaña de la Renta 2023-2024 termina el próximo 30 de junio.

Un 1% por mes si no se dan cuenta. Si presentas la declaración de la Renta más tarde de la fecha máxima puedes acabar recibiendo una de estas cartas donde la multa será un recargo en función de lo que hayas tardado. La cantidad es de 1% por cada mes completo de retraso, más un 1% de base. Pasados los 12 meses, el recargo será directamente del 15%.

Este caso es para cuando la Agencia Tributaria no ha actuado directamente. No significa que no se den cuenta realmente, sino que quizás tu caso no era suficiente relevante como para actuar directamente.

Hasta el 150% si tienen que avisarte. Pero las verdaderas cartas del miedo no son las que llegan después que nos hayamos pasado. Las cartas más preocupantes para los contribuyentes son cuando la Agencia Tributaria ha tenido que actuar. En caso que se haya pasado el plazo y Hacienda nos envíe una carta antes que nosotros hagamos la declaración, la sanción puede ser de entre un 50% y un 150% de lo que tengamos que pagar. Una sanción que en casos reincidentes puede llegar a ser incluso superior.

¿Y si me sale a devolver? Aunque sea el caso que Hacienda tenga que pagarnos no significa que no podamos recibir una de estas cartas. En estos casos la sanción no se calcula en base a la deuda, sino que tiene un importe fijo.

Serán 100 euros de sanción si no se han dado cuenta o de 200 euros si tienen que actuar antes que hayamos hecho la declaración.

A medida que pasa el tiempo son peores. Hay otras opciones por las que Hacienda puede enviarnos una carta. Una de ellas es por no haber incluido el IBAN o no tener suficiente dinero. El recargo en estos casos es de un 5% sobre la cantidad que falte por pagar si lo hacemos de forma voluntaria, pudiendo llegar a ser de hasta el 20% si nos llega vía sanción.

El tiempo máximo para revisar la renta es de cuatro años. En el caso de la Renta 2023, las cartas del miedo pueden llegar hasta 2028. Recordando que las sanciones se incrementan con el paso del tiempo. Sirva este artículo como recordatorio para que todos completéis vuestra declaración en los últimos días de la campaña de este año.

En Xataka | SMS de Hacienda por tu declaración de la Renta 2023-2024: cómo es el verdadero y cómo evitar estafas con los falsos