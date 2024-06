Multas por no presentar o pagar a tiempo la declaración de la Renta 2023: de cuánto son y qué pasa si te mandan una "carta del miedo"

Vamos a decirte cuáles son las multas por no presentar a tiempo la Renta, que van a empezar a llegar a partir de la semana siguiente mediante las denominadas "cartas del miedo". El plazo para presentar tu declaración de la Renta 2023 termina el 1 de julio del 2024, y una vez lo haga Hacienda revisará si hemos cumplido con nuestras obligaciones fiscales.

En el caso de que no hayamos presentado a tiempo la declaración, ya sea por despiste o deliberadamente, pueden pasar dos cosas. Puedes presentarla tarde o hacer el pago que tengas pendiente tarde antes de que la Agencia Tributaria se da cuenta, o esperar a que Hacienda te envíe una de estas cartas de sanción y que la multa sea mayor.

Multas por no presentar o pagar a tiempo tu Renta

Como te hemos dicho, Hacienda te enviará estas cartas cuando haya retrasos en tu declaración. Somos muchos los que tenemos la obligación de presentar este modelo 100, que es la declaración de la Renta, y si no te has dado cuenta o no lo has hecho por esperar al último momento y no cumplir el plazo, vas a tener multa.

Si Hacienda no se da cuenta del retraso en la renta y la presentas más tarde de la fecha, la multa será un recargo que depende de lo tarde que la presentes. En definitiva, si te sale a pagar se incrementará la cantidad en un 1% por cada mes completo de retraso a partir del 1 de julio. A partir de los 12 meses de retraso, el recargo subirá al 15%.

Si Hacienda te envía una carta porque se ha dado cuenta de que no has cumplido el plazo para la declaración, entonces la sanción será de entre un 50% y un 150% del total de lo que tienes que pagar. Y dependiendo de cómo interprete tu "descuido", la sanción puede ser todavía más alta.

Si la renta te sale a devolver pero tampoco la presentas a tiempo también hay una sanción. En este caso, la sanción puede ser de 100 si Hacienda no se da cuenta al momento, pero si te manda una carta de sanción podrá llegar hasta los 200 euros.

También puede haber algunas multas y cargas con ellas si has hecho la declaración, pero no has incluido el IBAN o no tienes suficiente dinero en tu cuenta y no te das cuenta de que no lo has pagado todo.

En este caso, si no completas el pago a la Agencia Tributaria, si lo haces fuera de plazo de forma voluntaria antes de que te llegue una carta de sanción tendrás un recargo del 5% sobre la cantidad que te falta pagar. Pero si te llega una carta de sanción, entonces el recargo puede ser del 10% al 20% de lo que tienes que pagar.

