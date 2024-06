Fallos en la Renta 2023: cómo comprobar si hay errores en tu declaración que debes solucionar

Vamos a explicarte cómo comprobar si hay errores en tu declaración de la renta, de forma que puedas solucionarlos para evitar ser sancionado. Estamos en el último mes de la campaña de la Renta 2023, y aunque ya muchos estamos cobrando la declaración, Hacienda está vigilando de cerca a muchos otros que han tenido errores.

Vamos a enseñarte las dos maneras en las que puedes hacer esta comprobación, que son desde la web de Hacienda o desde la app oficial de la entidad. Es verdad que la Agencia Tributaria te avisará por carta si hay algo mal, aunque también son cosas que puedes consultar manualmente.

Mira si hay errores en tu Renta por la web

Para consultar el estado de tu declaración de la Renta y si hay errores en ella que haya detectado Hacienda, ve a la web oficial de la campaña en la dirección agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml. Una vez dentro, pulsa en la opción Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB) que te aparecerá en Gestiones Destacadas.

Irás a la página donde identificarte en la administración pública con alguno de los métodos disponibles. Vas a poder hacerlo usando tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe, pero también con el sistema Clave Móvil, incluyendo la Clave PIN. Cuando lo hagas, tendrás que indicar que actúas en nombre propio cuando se te pregunte.

Esto te va a llevar a la página donde verás un apartado llamado Estado de la tramitación, que solo aparece cuando has presentado la tramitación. En este apartado te aparecerá si hay cualquier error, pero también te dirá si todo se ha tramitado correctamente. Estos son algunos de los mensajes que pueden aparecerte:

Su declaración se está tramitando : Significa que Hacienda tiene tus datos, pero todavía no los ha revisado.

: Significa que Hacienda tiene tus datos, pero todavía no los ha revisado. Su declaración está siendo comprobada : Hacienda está procediendo a revisar tus datos y revisar que tu declaración está bien.

: Hacienda está procediendo a revisar tus datos y revisar que tu declaración está bien. La declaración con el importe indicado no ha sido grabada o está en proceso. Compruebe el importe : Significa que hay algún problema, y que tendrás que contactar con la Agencia Tributaria para intentar comprobarlo y solucionarlo.

: Significa que hay algún problema, y que tendrás que contactar con la Agencia Tributaria para intentar comprobarlo y solucionarlo. Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted, sin perjuicio de las comprobaciones que pudieran realizarse posteriormente por los órganos de la Agencia Tributaria : Hacienda ha comprobado tus datos y todo está correcto. Por lo tanto, está tramitando tu devolución.

: Hacienda ha comprobado tus datos y todo está correcto. Por lo tanto, está tramitando tu devolución. Su devolución ha sido emitida el día XXX a la cuenta ESXXX. Si en 10 días no ha recibido el importe, acuda a la delegación/administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal: Hacienda ya te ha enviado tu dinero a la cuenta bancaria que aparece en la declaración. El proceso de recibir el dinero puede tardar dependiendo del banco, pero Hacienda ya ha pagado.

Mira si hay errores en tu Renta por la app

Para consultar el estado de tu declaración desde el móvil y ver si ha surgido algún error, tendrás que usar la app oficial de la Agencia Tributaria, disponible en Google Play para Android y en la App Store para el iPhone. Una vez entres en ella, tendrás que identificarte utilizando tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe. En ella, pulsa la sección Renta.

Esto te llevará a las opciones relacionadas con tu declaración de la Renta. En ella, pulsa en la opción Renta 2023, que te aparecerá arriba al principio de la lista, y te llevará a las opciones específicas con la campaña actual de la renta.

Cuando llegues a la pantalla específica de la Renta 2023, tienes que pulsar en la opción de Estado de tramitación que te aparecerá arriba del todo, y si has presentado alguna declaración te dirá el estado en el que se encuentra. Y si no lo has hecho, no te aparecerá esa opción.

