Por primera vez en más de 100 años, acabamos de descubrir una nueva especie de gato

Los gatos llevan acompañando a la humanidad desde hace unos 10.000 años, en una relación que, según se cree, empezó a forjarse por conveniencia mutua: al almacenar grano, las personas atrajeron a los roedores, y estos a los gatos salvajes, que encontraron presas fáciles.Así que cuando decimos que gatos y personas llevan juntos toda la vida no es una exageración. Y sin embargo, los felinos siguen sorprendiéndonos y no solo por su comportamiento: es que todavía quedan especies por descubrir.

El gato que ves ilustrando este artículo en la foto de portada tiene unas manchas que recuerdan al leopardo, un tamaño inferior a uno doméstico y resulta que hasta hace unas semanas era una especie desconocida para la ciencia: se llama Leopardus tilcayo y es, según el equipo de investigación que lo ha descubierto, la primera especie viva de gato descrita y nombrada en más de 100 años.

La sospecha. En realidad, la historia se remonta tiempo atrás, mucho tiempo atrás. En 2016 la bióloga boliviana y exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz recibió una llamada del santuario Senda Verde: habían recibido “un gato raro”. Era tan parecido a un gato doméstico que quienes vivían en la zona lo confundían con uno. Ella pensó primero que se trataba de un gato tigre, un grupo de pequeños felinos americanos, pero algo no encajaba. En 2019, al revisar sus fotos, vio que las rosetas eran demasiado grandes.

El hallazgo. Este felino mide 46 centímetros de largo, pesa alrededor de 1,4 kg y, como cuenta la bióloga, “su pelaje es de color marrón claro… con rosetas de forma irregular por todo el cuerpo”. Sus rasgos no coincidían con las descripciones existentes, casi todas basadas en gatos brasileños. Solo se ha detectado en Bolivia y se sabe poco de su biología: restos de pequeños roedores en heces sugieren que forman parte de su dieta, y las cámaras trampa indican que podría ser más activo de noche.

Jonas Lescroart, otro autor del estudio, explica que “nunca esperamos que este gato tigre boliviano fuera una especie distinta, y nadie lo había propuesto jamás como un animal diferente, subespecie o de otro tipo”. Y sin embargo, lo es: los análisis genéticos sugieren que su linaje se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años.

Lo que el gato tigre esconde. La especie nominal, Leopardus tigrinus, se describió a partir de una sola ilustración de un animal en la Guayana Francesa y su taxonomía llevaba siglos pendiente. El equipo analizó 38 genomas completos del género Leopardus, 26 de ellos del complejo del gato tigre y algunos de ejemplares de museo, y se llevó una sorpresa: esperaban dos, tres o cuatro especies y salieron cinco. También describieron una nueva subespecie en Perú, Leopardus tigrinus antisuyo.

Por qué importa. Este es un recordatorio de que a estas alturas de la película todavía quedan vertebrados grandes por describir y que muchos pasan desapercibidos simplemente porque se parecen a otros. Pero es que además separar especies permite evaluar mejor su riesgo: según Lescroart, especies como el tilcayo podrían considerarse en peligro de extinción al evaluarse por separado.

La genética también señala un problema: casi todos los gatos tigre llevan miles de años perdiendo población, y algunos linajes, entre ellos el tilcayo, han descendido un 60% o más. A ello se suman amenazas actuales para su hábitat: deforestación, expansión agrícola, incendios provocados por humanos y minería.





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