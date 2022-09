El huracán Danielle acelera el paso: ha crecido en tres horas lo que se esperaba que creciera en 30

La tormenta tropical Danielle sigue sorprendiendo a los meteorólogos. Tanto es así, que ayer el Centro Nacional de Huracanes de EEUU se vio obligado a emitir un comunicado está siendo mucho más rápido de lo esperado. Se esperaba que el ciclón alcanzara las 60 millas/h (MPH) en unas 30-36 horas, ayer lo consiguió en solo tres. ¿Qué consecuencias tiene todo esto?

Todo un ciclón tropical muy lejos del trópico. En las últimas horas, ha existido cierta polémica entre los expertos sobre si este ciclón era realmente el primero de su tipo. En octubre de 2019, por ejemplo, el huracán Pablo se formó sustancialmente más cerca de España de lo que se va a formar Danielle. Sin embargo, cuando hablamos de Danielle hablamos de algo distinto. No hablamos solo de tormentas con características parecidas a los ciclones tropicales más al norte de lo habitual, no; hablamos de un ciclón tropical muy lejos del trópico. Es decir, en un lugar que no debería poder sostener ese tipo de estructuras convectivas. No hay precedentes para esto.

En la imagen superior, de hecho, puede verse ya como se dibuja el ojo del huracán. Y ese quizás sea el mejor ejemplo de lo mucho que está sorprendiendo a los expertos. Durante las últimas horas la tormenta ha permanecido relativamente encajonada (en un remanso) y ha ido haciéndose más fuerte gracias a la temperatura del agua y las buenas condiciones meteorológicas. Las próximas horas serán determinantes para saber si, como parece, Danielle va a batir todos los récords.

¿Sabemos algo de la trayectoria?. Los huracanes de este tipo son muy difíciles de modelizar e intervienen numerosos fenómenos. Por eso hay que ir monitorizándolos muy de cerca. Como decía, en las últimas horas ha permanecido relativamente quieto, pero es cuestión de tiempo que empiece a moverse. La mala noticia es que los últimos datos parecen señalar que el escenario de que se acerque a España va ganando fuerza. Aún sigue siendo poco probable, pero no se puede descartar en absoluto. De hecho, mientras escribo estas líneas, las perspectivas son peores que ayer por la noche.

El camino hacia España. Los temores de la última década parecen empezar a materializarse: los huracanes están "aprendiendo" el camino hacia España. Esto se ve especialmente claro si comparamos los últimos años con décadas anteriores. Como explicaba González Alemán, experto en sistemas tropicales de la AEMET, "lo normal era que cada tres o cuatro años uno se descarrilara y apareciera por el Atlántico norte". Sin embargo, en los últimos 15 años la frecuencia se ha hecho prácticamente anual.

Y aún y con todo, como decíamos, Danielle cambia muchas de las cosas que dábamos por supuestas. En el corto plazo, porque se confirman cosas que los científicos llevan avisando desde hace años, pero aún sonaban a ciencia ficción. En el largo plazo, porque si este huracán se convierte en el primero de todo un rosario de tormentas tropicales formándose en el Atlántico norte, las consecuencias para el clima y la seguridad de Europa son imposibles de prever.