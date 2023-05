Hay conejos caníbales en una granja de Valladolid. Su ganadero tiene clara la razón: los aerogeneradores

Conejos caníbales en la provincia de Valladolid. Esa es la denuncia: que desde que, en 2020, Naturgy instaló un parque eólico a las afueras de Valverde de Campos, los conejos de la granja más cercana (una de las más grandes de España dedicada a la cunicultura) se han vuelto completamente locos. Hasta el punto de que se están comiendo entre ellos.

¿Qué ha pasado? Fundamentalmente, el ruido. Según Nacho del Campo, ganadero y dueño de la granja, durante estos dos años el impacto de los aerogeneradores ha sido brutal. "Está generando una mortalidad elevada. A las hembras, además, les genera infertilidad. Se me mueren las hembras que son las que producen y las que no, no pueden quedarse preñadas… esto es inviable. Estamos por debajo del 50% de nuestro nivel productivo”, explicaba en Cuatro.

La granja ha pedido varias mediciones en las que parece acreditarse que se llegan a "alcanzar los 63,4 dB de noche y los 60,9dB de día". Según un informe avalado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, sería unas cifras muy elevadas, teniendo en cuenta que a partir de los 20dB podría empezar a haber problemas de estrés.

¿Estrés? ¿Los animales sufren 'estrés'? El estrés es algo que atraviesa las barreras de las especies y, de hecho, genera muchísimos problemas. Problemas que van desde trastornos inmunitarios, insomnio, ansiedad (inquietud, excitación e inseguridad intensas y constantes) o infertilidad a problemas intestinales y musculoesqueléticos de todo tipo. Tanto es así que se ha convertido en uno de los grandes temas de la veterinaria moderna.

¿Pero, de verdad, puede causar canibalismo? Pues aunque suena rarísimo (y, evidentemente, nosotros no podemos saber si en este caso efectivamente es así), lo cierto es que está documentado. Entre las muchas causas que se han encontrado para explicar el canibalismo entre padres e hijos, el 'estrés' es una de las más conocidas (e investigadas).

Como explicaba Javer Yanes, "es frecuente que ocurra en los animales en cautividad". Cosas como "limpiar con demasiada frecuencia las jaulas de las ratas favorece el canibalismo" y, en el caso de los conejos, se ha comprobado que este tipo de canibalismo puede ser una respuesta adaptativa a "las interferencias del entorno".

Padres que se comen a sus hijos. Los biólogos llevan décadas preguntándose por qué muchas especies (conejos incluidos) se comen a sus crías. Es algo que se conoce desde siempre, pero pareciera ir contra las tesis evolutivas: acabando con sus camadas, los padres están limitando el alcance de su descendencia. ¿Por qué harían eso?

Lo cierto es que parece haber muchas razones y casi todas están relacionadas con la viabilidad de la camada. Tener crías es un proceso muy largo y costoso: Por eso, si las circunstancias del medio cambian y los recursos necesarios para criarlos exceden a las previsiones, los padres pueden tomar la decisión de que es mejor cortar por lo sano y ahorrar esfuerzos para el futuro. Es, al fin y al cabo, pura supervivencia.

Es decir, las revisiones sistemáticas sobre el tema, muestran que se trata de una respuesta muy común a situaciones de peligro. Y, desde luego, podemos definir el estrés como una sensación permanente e indefinida de peligro. Al menos, a nivel fisiológico. Así que sí: no sería raro que los conejos se "comieran entre ellos" ante niveles altos de estrés.

El lado oscuro de las renovables. En los últimos años, la crítica a las renovables ha ido creciendo progresivamente. Muchas de estas críticas se han filtrado en la cultura popular y en un solo año han protagonizado dos de las películas más premiadas del cine español. Sin embargo, aún queda mucho por investigar.

Y la historia de los conejos caníbales de Pucela es el mejor ejemplo de ello.

