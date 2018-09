El gran tubo de escape del mundo tiene fugas: China dice que está dejando de quemar carbón, las imágenes vía satélite dicen que no

A principios de 2017, China anunció que paralizaba la construcción de más de un centenar de centrales de carbón. Fue una noticia sensacional. Y hay más, solo en 2018 el gigante asiático ha instalado en energía solar la potencia equivalente a diez centrales nucleares.

El gobierno dice que China está comprometida con la lucha contra el cambio climático, las imágenes via satélite dicen que no. Esas son las conclusiones de Coalswarm, un grupo de investigación que ha analizado fotografías satelitales de China durante 2018 y han descubierto que las plantas siguen construyéndose y (muchas de ellas) están en funcionamiento.

La partida climática se está jugando en China

Un poco de contexto. Entre 2013 y 2015, las competencias para aprobar plantas de producción de energía pasaron del Gobierno central chino a las provincias. No fue buena idea: las autorizaciones se dispararon y llegó a haber tres veces más permisos que en el periodo anterior. La medida de 2017 (más allá del compromiso climático de Pekín) tuvo mucho que ver con ordenar y racionalizar el revolucionado sector energético.

Cuando el freno no funciona. “Es evidente que el gobierno central chino no ha podido detener la carrera desbocada por construir plantas de carbón”, decía a The Guardian Ted Nace, el director ejecutivo de CoalSwarm. Las fotografías de los satélites muestran columnas de vapor de agua de torres de refrigeración que antes no estaban en funcionamiento y numerosos nuevos edificios en las inmediaciones de plantas teóricamente paralizadas.

¿Es importante más allá de China?. Según Coalswarm, China tiene aproximadamente la mitad de la capacidad de energía del carbón del mundo. Por eso, las "políticas de carbón del país tienen un efecto desproporcionado en las perspectivas climáticas de todo el mundo". Ahora mismo, todo el mundo espera la respuesta del Gobierno.

París tiene problemas. Porque lo que estos datos ponen encima de la mesa es si China tiene la capacidad real de cumplir con sus compromisos o está extendiendo cheques climáticos no puede pagar. Y de la respuesta a esa pregunta depende mucho el futuro de los Acuerdos de París.