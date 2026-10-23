300 glaciares han desaparecido del oeste americano desde mediados del siglo XX. Los supervivientes tienen algunas cosas en común

Nuestros paisajes están cambiando radicalmente con el paso de los años, y las altas cumbres estadounidenses no han sido una excepción, puesto que el oeste de Estados Unidos siempre ha sido un referente por la cantidad de glaciares con los que cuenta. Y hablamos en pasado porque un artículo publicado en la revista PNAS apunta a que ya se ha perdido aproximadamente una cuarta parte de los glaciares.

Un inventario. Para entender exactamente lo que está ocurriendo aquí, los científicos se han apoyado en comparar los mapas topográficos históricos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, elaborados con fotografías aéreas tomadas entre 1955 y 1990, con el inventario más reciente finalizado en 2015. Aunque obviamente no todo lo que se ve es glaciar, puesto que para los expertos ganarse esta distinción requiere que estemos ante una masa perenne de nieve e hielo en constante movimiento.

Y a simple vista, las cifras netas podrían llegar a confusión, puesto que los mapas antiguos registraban 1453 glaciares, mientras que el inventario más reciente contabiliza 1.331 glaciares. Aquí la confusión es que, aunque a priori parece que se han perdido 122 glaciares, la realidad es que han desaparecido 300 glaciares.

¿Por qué? La respuesta a esta discrepancia está en la fragmentación, puesto que a medida que los grandes glaciares menguan por el calor, muchos se parten en pedazos más pequeños, inflando artificialmente el número de glaciares individuales a pesar de que la cantidad total de hielo se desploma.

El resultado final es que el área total de hielo ha caído un 35 % y el volumen un 33 %. Y algunas regiones se han llevado la peor parte, como la región de Beartooth-Absaroka, donde se ha visto una pérdida de hasta el 77%. .

Hay supervivientes. Con este panorama, la pregunta que surge es: ¿cómo es posible que el resto de los glaciares sigan existiendo en un clima regional cada vez más hostil? La respuesta, según los expertos, radica paradójicamente en el propio retroceso. Y es que, a medida que los glaciares del oeste de Estados Unidos se encogen, se van replegando hacia los rincones más protegidos de las montañas.

De esta manera, los supervivientes se mantienen con vida gracias a la topografía local, puesto que al volverse tan pequeños consiguen refugiarse en cuencas, barrancos profundos o bajo la sombra de grandes picos que los aíslan de la insolación directa.

Una muerte anunciada. A pesar de esta heroica resistencia basada en el terreno, el futuro a medio plazo es poco alentador. Aquí tenemos un estudio previo del mismo equipo que analizó al detalle la península Olímpica, en el estado de Washington. Allí, de la vasta superficie helada documentada en 1900, ya ha desaparecido la mitad, y desde 1980 se esfumaron 35 glaciares y 16 neveros perennes, una pérdida atribuida directamente al calentamiento del aire.

Con estos datos encima de la mesa, lo que se espera es que finalmente buena parte de los glaciares terminen por desaparecer hacia el año 2070. Pero no es un problema solo de Estados Unidos, sino que este retroceso es un reflejo de la situación global. Aquí los datos publicados a principios de 2025 son claros al apuntar que todo el planeta perdió 273 gigatoneladas de hielo al año entre el año 2000 y 2023, por lo que el futuro no augura de momento nada positivo.

Imágenes | Alberto Vivas

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